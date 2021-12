ÚPN uznal postavenie veterána protikomunistického odboja asi 200 ľuďom

Bratislava 23. decembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) v tomto roku priznal postavenie veterána protikomunistického odboja viac ako 200 ľuďom. ÚPN upozorňuje na náročnosť procesu, ktorý neumožňuje konať rýchlejšie. TASR o tom informovala Andrea Púčiková z kancelárie ÚPN. Počet žiadostí vzrástol vzhľadom na možnosť získať príplatok pre veteránov protikomunistického odboja.



Udeliť príplatok pre veteránov protikomunistického odboja umožnila nová legislatíva. ÚPN prijal od decembra 2020 do konca novembra 2021 735 žiadostí o priznanie tohto postavenia. Predstavuje to viac ako tretinu všetkých žiadostí prijatých za posledných 15 rokov.



Ústav ubezpečuje verejnosť, že aj pri vysokej odbornej náročnosti tohto procesu urobil viaceré opatrenia, aby sa konanie urýchlilo. "Uvedomujeme si, že žiadatelia očakávajú čo najskoršie vybavenie svojich žiadostí. Z dôvodu nutnosti preverenia viacerých informácií, ktoré na vybavenie stanovuje zákon, a skutočnosti, že ide o náročný odborný proces, je vo väčšine prípadov nevyhnutná dlhšia doba na vybavenie v rozsahu niekoľkých mesiacov," uviedla Púčiková.



ÚPN musí podľa zákona o protikomunistickom odboji posúdiť, či daná osoba vykonávala odbojovú činnosť proti komunistickému režimu, či už ako člen ilegálnej organizácie alebo ako jednotlivec. Upozorňuje, že nie každého politického väzňa je možné považovať za účastníka odboja. Ústav musí takisto preveriť, či sa u danej osoby nevyskytujú skutočnosti, ktoré zákon spomína ako prekážky pre priznanie postavenia účastníka odboja, napríklad spolupráca so Štátnou bezpečnosťou, členstvo v komunistickej strane či iné formy podpory komunistického režimu, členstvo v Hlinkovej garde, arizovanie židovského majetku a podobne.



Posúdenie každej žiadosti si preto vyžaduje archívny výskum v rôznych inštitúciách na Slovensku a v Českej republike. Na vybavenie každej žiadosti je aj za bežných podmienok potrebné počítať s dobou niekoľkých mesiacov.



ÚPN upozorňuje žiadateľov, aby sa v čo najväčšej miere pokúsili priložiť k svojim žiadostiam dokumenty alebo svedectvá dokazujúce aktívnu protikomunistickú činnosť, čím proces vybavovania zjednodušia a urýchlia. Hoci ústav pri každej žiadosti vykonáva aj vlastný výskum, nie vždy sa odbojová činnosť preukáže. V tom prípade nie je možné žiadosti vyhovieť.