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ÚPN: Na zachovanie slobody a demokracie treba občiansku angažovanosť
Ústav pripomenul, že Nežná revolúcia v roku 1989 ukončila obdobie neslobody, počas ktorého občania nemohli plnohodnotne uplatňovať svoje základné práva a slobody.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ochrana ľudských práv a slobôd, ktoré podľa Ústavu pamäti národa (ÚPN) ohrozujú nové totalitárne hnutia, si aj v súčasnosti vyžaduje občiansku statočnosť a spoločenskú zodpovednosť. Dôležitými predpokladmi zachovania slobody a demokracie sú vzdelávanie o dejinách 20. storočia a občianska angažovanosť. ÚPN na to upozornil pri príležitosti utorkového Dňa boja za slobodu a demokraciu. TASR o tom informoval hovorca ústavu Michal Miklovič.
Ústav pripomenul, že Nežná revolúcia v roku 1989 ukončila obdobie neslobody, počas ktorého občania nemohli plnohodnotne uplatňovať svoje základné práva a slobody. Na páde komunistického režimu sa podľa neho podieľali disidenti svojou dlhoročnou činnosťou v oblasti slobodného umenia, vzdelávania a šírenia informácií, ako aj ľudia, ktorí sa zapojili do novembrových demonštrácií a štrajkov.
„O pád komunistického režimu sa pričinili ľudia svojou statočnosťou a zodpovednosťou,“ uviedol ústav. Pripomenul, že odvahu a úsilie všetkých, ktorí prispeli k pádu režimu, si spoločnosť každoročne pripomína počas Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Hodnotu získanej slobody pripomína ÚPN aj prostredníctvom dvojtýždňového multižánrového Festivalu slobody. Jeho súčasťou sú filmy, divadelné predstavenia, výstavy a diskusie, ktoré verejnosti približujú život v období neslobody v rokoch 1939 až 1989.
Tohtoročný festival vyvrcholí v utorok prezentáciou knihy o študentovi, básnikovi a signatárovi Charty 77 Tomášovi Petřivom. Ústav v tejto súvislosti uviedol, že Petřivého komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB) uštvala na smrť.
Ústav pripomenul, že Nežná revolúcia v roku 1989 ukončila obdobie neslobody, počas ktorého občania nemohli plnohodnotne uplatňovať svoje základné práva a slobody. Na páde komunistického režimu sa podľa neho podieľali disidenti svojou dlhoročnou činnosťou v oblasti slobodného umenia, vzdelávania a šírenia informácií, ako aj ľudia, ktorí sa zapojili do novembrových demonštrácií a štrajkov.
„O pád komunistického režimu sa pričinili ľudia svojou statočnosťou a zodpovednosťou,“ uviedol ústav. Pripomenul, že odvahu a úsilie všetkých, ktorí prispeli k pádu režimu, si spoločnosť každoročne pripomína počas Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Hodnotu získanej slobody pripomína ÚPN aj prostredníctvom dvojtýždňového multižánrového Festivalu slobody. Jeho súčasťou sú filmy, divadelné predstavenia, výstavy a diskusie, ktoré verejnosti približujú život v období neslobody v rokoch 1939 až 1989.
Tohtoročný festival vyvrcholí v utorok prezentáciou knihy o študentovi, básnikovi a signatárovi Charty 77 Tomášovi Petřivom. Ústav v tejto súvislosti uviedol, že Petřivého komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB) uštvala na smrť.