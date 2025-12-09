< sekcia Slovensko
ÚPN zverejnil vyšetrovateľov ŠtB z krajských útvarov 1966 - 1971
Zoznam doplnilo 82 príslušníkov.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej webovej stránke zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vyšetrovania Štátnej bezpečnosti (ŠtB) na Slovensku v rokoch 1966 až 1971, ktorá dopĺňa doteraz zverejnených vyšetrovateľov ŠtB.
„Zoznam doplnilo 82 príslušníkov, ktorí v rokoch 1966 až 1971 pôsobili na slovenských krajských útvaroch vyšetrovania ŠtB a na doteraz nezverejnenej Správe vyšetrovania ŠtB Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky. Z nich 12 nebolo doteraz zverejnených na iných útvaroch ŠtB,“ priblížil hovorca ÚPN Michal Miklovič. Spolu s aktuálne zverejnenými príslušníkmi Ústav pamäti národa od roku 2007 zverejnil 5301 príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku.
Útvary vyšetrovania Štátnej bezpečnosti vyšetrovali vybrané, predovšetkým politické trestné činy, spolupracovali najmä s kontrarozviedkovými útvarmi ŠtB. Podieľali sa tým na ochrane komunistického režimu pred tzv. vnútorným a vonkajším nepriateľom. Celoštátnu Správu vyšetrovania ŠtB so sídlom v Prahe dopĺňali celoslovenské a krajské útvary vyšetrovania ŠtB a útvary vyšetrovania ŠtB vo vojenskej kontrarozviedke.
