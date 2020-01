OPATRNE: Meteorológovia upozorňujú na hmlu a poľadovicu počas pondelka

Bratislava 13. januára (TASR) - Počas pondelka treba počítať s hmlou a poľadovicou na veľkej časti územia Slovenska. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha pred hmlou platí pre všetky regióny Slovenska do 10.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.



Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Výstraha platí do utorka (14. 1.) do 18.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia," dopĺňa SHMÚ.