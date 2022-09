NALETELA PODVODNÍKOM: Žena poslala neznámym mužom vyše 11.000 eur

Bratislava 16. septembra (TASR) - Polícia opakovane varuje pred podvodníkmi, ktorí predstierajú, že urgentne potrebujú peniaze na zdravie či návrat domov. V uplynulých dňoch pribudlo ďalšie oznámenie od ženy, ktorá takto darovala viac ako 11.000 eur neznámym mužom, ktorí ju oslovili na sociálnej sieti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Oznamovateľku na sociálnej sieti požiadal o priateľstvo neznámy muž, s ktorým niekoľko mesiacov komunikovala. "Po čase jej oznámil, že pracuje na vrtnej plošine v zahraničí, avšak z dôvodu choroby sa musí vrátiť domov. Následne ju požiadal, aby mu poslala peniaze," priblížila polícia. Poslať mu mala viac ako 5200 eur.



Následne ju mal podľa polície osloviť ďalší neznámy muž. Predstavil sa ako lekár z Jemenu, ktorému hrozí prevelenie do vojnovej zóny v Afganistane. "Poškodenej oznámil, že potrebuje finančné prostriedky na cestu zo zahraničia. Tá mu postupne poslala finančné prostriedky v celkovej výške 5400 eur," ozrejmila hovorkyňa.



Žene mal sľúbiť, že jej peniaze vráti po návrate na Slovensko. Neskôr jej však poslal fotku muža za mrežami so správou, že mu našli v batožine zbraň a potrebuje 3000 eur, aby sa nedostal do väzenia. Oznamovateľka následne požiadala o pomoc finančnú službu, ktorá od nej vyžadovala úhradu bankových a poistných poplatkov vo výške 205 a 800 eur. "Po vykonaní platieb v uvedených výškach poškodená žiadne peniaze od finančnej služby nedostala. Poškodenej týmto konaním vznikla celková škoda vo výške 11.338 eur," doplnila Šimunková.