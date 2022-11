Úprava odpadu pred skládkovaním by sa mala posunúť na rok 2024

Bratislava 18. novembra (TASR) - Povinnosť úpravy komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku by sa mala posunúť z januára 2023 na január 2024. Vyplýva to z novely vyhlášky, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Informáciu prijala Únia miest Slovenska (ÚMS) "s úľavou".



"Je nepochopiteľné, že až pod tlakom slovenských miest, odborných partnerov a zberových spoločností, ktoré konzistentne od začiatku roka upozorňovali na nereálne požiadavky rezortu a jeho nezodpovedný prístup, MŽP SR v poslednom možnom termíne akceptovalo argumenty zástupcov z praxe a požiadavke o presune termínu nakoniec vyhovelo," skonštatovala ÚMS. Verí, že zmena bude prijatá.



Skrátené MPK navrhuje envirorezort pre hrozbu značných hospodárskych škôd, ktoré by Slovenskej republike vznikli v dôsledku nezabezpečenia krokov vo veci úpravy zmesového odpadu. Tie sú spojené s vyhovením požiadavkám, ktoré vyplynuli z formálneho oznámenia Európskej komisie, ktorým začala voči SR konanie pre nesprávnu aplikáciu európskych smerníc.



Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o fyzikálny, tepelný, chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.