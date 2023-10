Úprava odpadu sa ohradzuje voči návrhu envirorezortu na úpravu odpadu

Bratislava 14. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) sa ostro ohradzuje voči návrhu envirorezortu na úpravu odpadu pred skládkovaním. Posun termínu tejto povinnosti so zvýšením poplatkov nie je pre úniu prijateľným riešením. Považujú ho za zneužitie situácie. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre TASR uviedlo, že téma je predmetom rokovaní.



Navrhované riešenie podľa ÚMS finančne zaťaží občanov miest a nebude mať žiadny environmentálny prínos. "V situácii, v ktorej sa samosprávy nie vlastnou vinou ocitli, považujeme návrh za prejav arogancie zo strany štátnych úradníkov. Chcú vyvolať dojem, akoby samospráva nekonala, ale doterajší prístup, nečinnosť a až neschopnosť racionálne a objektívne posúdiť predkladané argumenty zo strany rezortu, svedčia buď o nekompetentnosti alebo o nezáujme vzniknutú situáciu reálne riešiť," povedal prezident únie Richard Rybníček.



MŽP podľa vlastných slov hľadá optimálne riešenia zavedenia mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktoré predstaví svojim partnerom, povedal hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. "Ide o živú tému, ktorá je predmetom rokovaní ministerstva so samosprávami a ďalšími kľúčovými aktérmi odpadového hospodárstva," podotkol. Ministerstvo prednedávnom uviedlo, že musí zvážiť aj to, že niektoré obce a firmy už do zariadení na úpravu odpadu investovali.



Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona dvakrát posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.