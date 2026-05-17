Úpravu rokovacieho poriadku predložilo i PS, rieši vykazovanie zo sály
Zaviesť má povinnosť zvolať poslanecké grémium ešte pred vykázaním.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny v rokovacom poriadku parlamentu. Úpravu predložilo do Národnej rady (NR) SR. Chce v rámci nej presadiť napríklad zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály. Navrhlo aj zmeny v zložení v osobitných kontrolných výboroch a zavedenie povinnosti osobnej účasti ministrov na výboroch.
„Cieľom návrhu zákona je odstránenie praktických problémov objavujúcich sa pri uplatňovaní rokovacieho poriadku, ako aj posilnenie princípov pluralitnej demokracie, ktoré majú garantovať vyvážené práva koalície a opozície a posilnenie legislatívneho procesu tak, aby sa nezneužíval na vylúčenie účasti verejnosti či úplné negovanie základných princípov, ktoré slúžia na garanciu zodpovedného, transparentného a dobromyseľného prijímania právnych predpisov,“ priblížila skupina poslankýň za PS, ktorá za novelou stojí.
Novela rieši napríklad vykazovanie poslancov zo sály. Zaviesť má povinnosť zvolať poslanecké grémium ešte pred vykázaním. „Má sa tak zabrániť nezákonnému vykazovaniu poslancov a poslankýň z pléna,“ ozrejmili predkladateľky. Upozornili pritom, že v praxi sa začali opakovať situácie vykazovania predsedajúcim v rozpore s rokovacím poriadkom. Zároveň chcú presadiť zmenu, týkajúcu sa zákazu používania vizuálnych pomôcok v pléne. Navrhli, aby sa zákaz vzťahoval iba na tie, ktoré narúšajú vážnosť a dôstojnosť rokovania alebo zasahujú do dôstojnosti jednotlivcov.
Úprava hovorí aj o fungovaní výborov. Pre ministrov má zakotviť povinnosť osobnej účasti na výboroch. Zároveň má stanoviť pravidlo, podľa ktorého by v osobitných kontrolných výboroch tvorili väčšinu opoziční poslanci. „Navrhuje sa tiež explicitne zakotviť, že predsedom alebo predsedníčkou osobitného kontrolného výboru je opozičný poslanec alebo poslankyňa,“ informovalo PS.
Novelou chce tiež vypustiť možnosť skrátenia lehoty pre konanie tretieho čítania v prípade, ak sa schválili pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. „Zároveň sa navrhuje, aby v prípade schválenia zmien, ktoré zásadným spôsobom menia pôvodný návrh zákona, bolo tretie čítanie odsunuté až na ďalšiu schôdzu parlamentu,“ dodali predkladateľky.
