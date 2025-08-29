< sekcia Slovensko
Uprising 2025 bude veľkým finále festivalového leta
Hlavné pódium prinesie mená, ktoré netreba detailne predstavovať.
Bratislava 29. augusta (TASR) - Uprising 2025 prinesie Marleyho odkaz, hip-hopové legendy aj najväčšiu párty na Zlatých pieskoch pre všetky generácie. Festivalové leto vrcholí, už v piatok a sobotu (30. 8.) sa bratislavské Zlaté piesky premenia na centrum hudby, slobody a nezabudnuteľnej atmosféry. Uprising 2025 oslavuje svoj 18. ročník a opäť dokazuje, že patrí medzi najväčšie multižánrové festivaly v strednej Európe. Tento rok spája ikony reggae, newyorského rapu, britskej elektroniky aj latino rytmov a pridáva k nim aj množstvo noviniek, ktoré spravia z tohto víkendu legendárny zážitok.
Hlavné pódium prinesie mená, ktoré netreba detailne predstavovať. Marcia Griffiths, ‚národný poklad Jamajky‘ a dlhoročná vokalistka Boba Marleyho, prinesie na Uprising reggae v tej najčistejšej podobe. Na tom istom pódiu, ale v sobotu vystúpi aj ďalšia legenda jamajskej scény Don Carlos. Zo susednej Kuby prichádza projekt Sons of Buena Vista, čo sú priami nasledovníci kultového Buena Vista Social Club, ktorí na festival prinesú horúce latino rytmy a tancujúcu atmosféru podporenú vystúpením tanečnej skupiny Mario Lopez Dance Company.
Tvrdšie beaty zastúpia Pendulum a britská drum & bass senzácia Rudimental, ktorá len minulý týždeň vydala svoj nový album, na ktorom figuruje aj hviezdne hudobne meno ako Rag'n'Bone Man. Fanúšikov poteší aj návrat kultovej skupiny Irie Révoltés, ktorá na Uprisingu vždy patrila medzi najväčšie lákadlá.
Arena pódium sa zmení na hip-hopové centrum. Z New Yorku prichádzajú legendárni ONYX, ktorých energia je synonymom pre autentický gangsta rap. Po ich boku vystúpi Mad Lion. V sobotu sa na rovnakom pódiu predstaví americká ikona Chali 2na zo slávnej formácie Jurassic 5. Európsku scénu zastúpi ‚UK’s hottest rapper‘ Songer, ktorý patrí k najvýraznejším menám mladej generácie.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na úplne vynovený Dub Club soundsystem stage, ktorý tento rok prichádza s novým stage dizajnom a je premiestnený na nové miesto v areáli festivalu. Vynovený Dub Club tak sľubuje fanúšikom ešte intenzívnejší hudobný zážitok a potvrdzuje svoje miesto medzi kľúčovými destináciami pre milovníkov dubu a soundsystem kultúry na tomto festivale.
Ďalšie dôležité meno v tomto žánri je Selector Boldrik, ktorý pripravil špeciálny 50-minútový mixtape, plný exkluzívnych trackov a dubplates a bude po prvýkrát live predstavený na Uprising festivale.
