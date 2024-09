Počas leta sa odborníci rozprávali s deťmi o prevencii proti násiliu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Odborníci z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) počas leta riešili s deťmi tému prevencie proti násiliu. Na letných táboroch sa zamerali napríklad na témy, na čo si dať pozor na internete a kam sa obrátiť s prosbou o pomoc v ťažkej životnej situácii mladých ľudí. Preventívno-osvetové aktivity sa realizovali v rámci národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti spolu s národnou linkou na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K. V utorok o tom informovalo ÚPSVaR.



"Násilie nemá prázdniny. Prevencii proti násiliu na deťoch sa s plnou vážnosťou venujeme na všetkých úrovniach a počas celého roka. Vytrvalú prácu s deťmi v teréne dlhodobo sprevádzajú naše systematické kroky na národnej aj medzinárodnej úrovni. Toto leto sme úspešne uzavreli jednu dôležitú kapitolu, keď sme v rámci rezortu práce spustili Centrum bezpečného internetu, vďaka ktorému budeme pracovať v úzkom spojení s európskymi partnermi aj na rýchlej identifikácii hrozieb a efektívnom potláčaní škodlivého obsahu na internete," uviedol generálny riaditeľ ÚPSVaR Peter Ormandy.



Doplnil, že odborníci navštívili počas leta 55 prevažne letných táborov po celom Slovensku a rozprávali sa takmer s 1500 deťmi. V rámci diskusií, hier a voľnej tvorby sa rozoberali témy násilia medzi rovesníkmi, šikany a kyberšikany, dezinformácií či bezpečnosti na internete. Stretnutia priniesli podľa Ormandyho deťom aj návod, ako sa zachovať v prípade konfrontácie s násilím a ako im pritom môže pomôcť národná linka.



ÚPSVaR spresnil, že na národnú linku na pomoc deťom v ohrození sa môžu obrátiť nielen deti, ale aj mladí ľudia či dospelí, ktorí potrebujú konzultáciu pri riešení násilia na dieťati. Od jej spustenia kontaktovalo konzultantov viac ako 6500 ľudí a približne v tretine prípadov to boli osoby do 12 rokov.



Podujatia organizuje ústredie práce už niekoľko rokov, pričom počas školského roka sú najmä v školách, predškolských zariadeniach či v centrách pre deti a rodiny. Od januára do júna tohto roka sa realizovalo 434 takýchto aktivít. V aktuálnom školskom roku pripravuje ÚPSVaR ďalšie aktivity v podobe detských konferencií, webinárov pre žiakov základných a stredných škôl či divadelných predstavení.