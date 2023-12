Národný bezpečnostný úrad: Na domácej wi-fi treba mať silné heslo

Bratislava 26. decembra (TASR) - Na domácej wi-fi sieti si treba zmeniť predvolené prihlasovacie údaje na routri a nastaviť si silné a jedinečné heslo. Router by sa mal umiestniť tak, aby dostatočne pokrýval miestnosti a zároveň nevyžaroval príliš silný signál mimo domácnosti, napríklad k susedom alebo na ulicu. Vyplýva to z odporúčaní Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).



"Vaše domáce wi-fi siete môžu predstavovať potenciálne riziko. Práve na nich máte pravdepodobne pripojených viacero zariadení od počítačov a telefónov až po bezpečnostné kamery a iné smart zariadenia. Všetky uchovávajú a prenášajú citlivé údaje, ku ktorým by sa útočník pri nedostatočne zabezpečenej sieti vedel ľahko dostať," upozornil úrad.



Wi-fi pripojenie routra odporúča NBÚ zabezpečiť minimálne protokolom WP2, najlepšie WPA3, a taktiež vytvoriť jedinečné a ťažko uhádnuteľné heslo. Ak je to možné, treba si na zariadení podľa úradu zapnúť firewall. "Väčšina routrov s firewallom má predvolené firewallové profily. Zvoľte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje, nepoužívajte však taký profil, ktorý by priveľmi benevolentne pristupoval k sieťovým spojeniam," radia odborníci.



Na zvýšenie bezpečnosti by si používatelia mali tiež nastaviť automatické aktualizovanie routra, respektíve wi-fi prístupového bodu.