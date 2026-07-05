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Úrad komisára: Cyrilo-metodské dedičstvo žije aj u dnešnej mládeži
Pri príležitosti nedeľného sviatku sv. Cyrila a Metoda na to poukazuje Úrad komisára pre deti na základe výsledkov dvoch samostatných prieskumov u 13-ročných a 17-ročných ľudí realizovaných v apríli.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Ukazuje sa, že viera a tradície sú pre deti a mládež v súčasnosti jednou z kľúčových hodnôt. Pri príležitosti nedeľného sviatku sv. Cyrila a Metoda na to poukazuje Úrad komisára pre deti na základe výsledkov dvoch samostatných prieskumov u 13-ročných a 17-ročných ľudí realizovaných v apríli.
Hoci sa často hovorí o tom, že moderná generácia stráca kontakt s tradíciami, dáta z prieskumov Úradu komisára pre deti ukazujú presný opak. Viera a duchovné ukotvenie zažívajú u slovenských detí a tínedžerov návrat. Podľa zistení Úradu komisára pre deti, ktorý mapoval názory detí a otázku viery a hodnôt, sa duchovné hodnoty prebojovali na popredné priečky rebríčkov. Kým u 13-ročných detí sa viera stala štvrtou najdôležitejšou prioritou (78 percent), u starších tínedžerov sa k nej otvorene hlási 63,2 percenta opýtaných. Zistenia podľa Úradu komisára pre deti búrajú stereotypy starších generácií o tom, že mládež žije výhradne sociálnymi sieťami a materiálnymi statkami. Z prieskumu vyplýva, že duchovné hodnoty deti vnímajú ako dôležitejšie než prístup k internetu či značkové oblečenie.
„Sme krajinou, kde tradície nie sú iba v skanzenoch, ale sú živou súčasťou identity. Tento nárast naznačuje, že mladí ľudia v dnešnej turbulentnej dobe plnej neistôt a digitálneho tlaku hľadajú pevné hodnotové ukotvenie a aj odpovede na hlbšie otázky bytia. Viera ich učí pokore, nádeji a empatii a dáva im pocit bezpečia,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa jeho slov prežívanie tradícií v kruhu rodiny priamo posilňuje emocionálnu stabilitu dieťaťa a znižuje pocity osamelosti či strachu. Pocit, že niekam patria, posilňuje duševné zdravie.
Súvislosť s cyrilo-metodskou tradíciou podčiarkuje aj silný vzťah mladých ľudí k rodine a krajine. Až 80,4 percenta starších žiakov a študentov považuje Slovensko za svoj domov, uzavreli z Úradu komisára pre deti.
Hoci sa často hovorí o tom, že moderná generácia stráca kontakt s tradíciami, dáta z prieskumov Úradu komisára pre deti ukazujú presný opak. Viera a duchovné ukotvenie zažívajú u slovenských detí a tínedžerov návrat. Podľa zistení Úradu komisára pre deti, ktorý mapoval názory detí a otázku viery a hodnôt, sa duchovné hodnoty prebojovali na popredné priečky rebríčkov. Kým u 13-ročných detí sa viera stala štvrtou najdôležitejšou prioritou (78 percent), u starších tínedžerov sa k nej otvorene hlási 63,2 percenta opýtaných. Zistenia podľa Úradu komisára pre deti búrajú stereotypy starších generácií o tom, že mládež žije výhradne sociálnymi sieťami a materiálnymi statkami. Z prieskumu vyplýva, že duchovné hodnoty deti vnímajú ako dôležitejšie než prístup k internetu či značkové oblečenie.
„Sme krajinou, kde tradície nie sú iba v skanzenoch, ale sú živou súčasťou identity. Tento nárast naznačuje, že mladí ľudia v dnešnej turbulentnej dobe plnej neistôt a digitálneho tlaku hľadajú pevné hodnotové ukotvenie a aj odpovede na hlbšie otázky bytia. Viera ich učí pokore, nádeji a empatii a dáva im pocit bezpečia,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa jeho slov prežívanie tradícií v kruhu rodiny priamo posilňuje emocionálnu stabilitu dieťaťa a znižuje pocity osamelosti či strachu. Pocit, že niekam patria, posilňuje duševné zdravie.
Súvislosť s cyrilo-metodskou tradíciou podčiarkuje aj silný vzťah mladých ľudí k rodine a krajine. Až 80,4 percenta starších žiakov a študentov považuje Slovensko za svoj domov, uzavreli z Úradu komisára pre deti.