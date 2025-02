Úrad komisára pre deti: Deti sa cítia ohrozené psychickými problémami

Prešov 24. februára (TASR) - Úrad komisára pre deti (ÚKPD) v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety realizoval celoslovenský prieskum názorov detí. Zapojilo sa doň 1120 žiakov siedmych ročníkov základných škôl zo 67 škôl, pričom zastúpenie chlapcov a dievčat bolo rovnomerné. Komisár pre deti Jozef Mikloško pre TASR uviedol, že samotné deti označili duševné zdravie za tému, ktorá ich najviac trápi.



"Na Slovensku pripadá jeden školský psychológ na sedem škôl, pričom viaceré pozície zostávajú neobsadené. Podpora vzdelávania a prípravy odborníkov v tejto oblasti je dlhodobý proces. Práve preto zdôrazňujeme význam prvej pomoci v oblasti duševného zdravia. Rodičia, učitelia, vychovávatelia a tréneri by mali byť prvou záchytnou sieťou, ktorá deťom pomôže pri ich problémoch," dodal Mikloško.



Zber dát sa uskutočnil prostredníctvom elektronického dotazníka na 67 základných školách na Slovensku priamo v triedach za účasti vyškolených anketárov od novembra 2024 do februára 2025. Výskum prináša poznatky o tom, ako sa deti cítia v rodine, škole, vo vzťahoch, ako vnímajú bezpečie a aké majú obavy. Prvý prieskum názorov detí zrealizoval ÚKPD v roku 2022.







Výsledky prieskumu tiež ukázali, že deti vyrastajúce v stabilnom rodinnom prostredí s oboma rodičmi prežívajú najväčší pocit bezpečia a dôvery v život. Výrazný posun nastal v hodnotení úlohy otcov, oproti prieskumu z roku 2022 sa posunuli na druhú priečku v rebríčku dôležitosti. Zároveň sa zvýšila dôvera voči kamarátom, zatiaľ čo online vzťahy zostávajú na chvoste rebríčka dôvery.



Deti sa najviac obávajú školského neúspechu. Na druhom mieste je strach zo samoty, ktorý je výrazne silnejší u dievčat než u chlapcov. Dievčatá taktiež častejšie pociťujú obavy z výsmechu, priberania na váhe a kyberšikany.



Prieskum tiež ukázal, že 4,2 percenta detí nemá žiadneho kamaráta a takmer polovica, 47,9 percenta, trávi na sociálnych sieťach viac ako štyri hodiny denne.



Odborná garantka výskumu Mária Dědová zdôraznila, že jedným z kľúčových zistení je, že deti vnímajú úzkosti, depresie a samovraždy ako najväčšie ohrozenie. "To poukazuje na nevyhnutnosť systematického riešenia tejto problematiky. Zároveň sa ukázala dôležitosť tém ako šikanovanie a rodinné vzťahy. Naopak, kyberpriestor deti nepovažujú za výrazné ohrozenie, čo naznačuje potrebu intenzívnejšej edukácie v oblasti online bezpečnosti," doplnila Dědová.



Medzi pozitívne výsledky podľa ÚKPD patrí vysoká hodnota, ktorú deti pripisujú vzdelaniu. Prvýkrát bol skúmaný aj význam viery, ktorá sa prekvapivo zaradila medzi päť najdôležitejších hodnôt. Naopak, značkové oblečenie považujú deti za najmenej podstatné.



Strach zo šikany medzi deťmi klesol a celková miera šikanovania je nižšia než v okolitých európskych krajinách. Výsledky ukazujú, že ak deti vidia šikanu, vo väčšine prípadov ju nahlásia učiteľovi alebo sa pokúsia si zastať šikanovaného spolužiaka.



"Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že otvorené rozhovory o problémoch detí, ich pocitoch a strachoch majú veľký význam. Diskusia o týchto témach pomáha situáciu postupne zlepšovať," uzatvoril komisár pre deti. Kompletné údaje z prieskumu budú dostupné do dvoch mesiacov.