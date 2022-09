Úrad komisára pre deti rieši viacero podnetov pre šikanu

Bratislava 15. septembra (TASR) - Úrad komisára pre deti riešil vlani 22 podnetov spojených so šikanou. Tento rok ich bolo zatiaľ 19. Pre TASR to uviedol detský komisár Jozef Mikloško.



Priblížil, že na úrad sa obracajú skôr rodičia, čo chce zmeniť. "Chceme, aby sa na nás deti obracali a komunikovali s nami priamo. Docieliť to chceme napríklad väčšou komunikáciou cez sociálne siete či pomocou detských parlamentov," vysvetlil komisár.



Ozrejmil, že doteraz mali len tri podnety, keď dieťa nabralo odvahu a napísalo, prípadne zatelefonovalo, že sa na ňom pácha šikanózne správanie.



Zároveň upozornil, že nie každé správanie, ktoré podávateľ podnetu označuje šikanou, ňou aj je. "Podľa nášho vnímania sa šikana deje, keď sa ktokoľvek správa tak, že je jeho cieľom ublížiť dieťaťu, zastrašiť ho, ohroziť, a to cielene a opakovane," vysvetlil detský komisár. Doplnil, že šikana sa môže prejavovať fyzicky, ale aj psychicky.