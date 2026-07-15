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Úrad komisára pre deti spojil rezorty k problematike ukrajinských detí
Zástupcovia ministerstiev požiadali Úrad komisára pre deti, aby v prvej fáze dokument obsahoval detailný opis reálnych životných situácií a problémov z praxe.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Návrh akčného plánu zameraný na riešenie pálčivých problémov ukrajinských detí žijúcich na území SR, ktorý predložil komisár pre deti, bol predmetom medzirezortného stretnutia zástupcov piatich ministerstiev a predstaviteľov mimovládneho sektora. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.
Zástupcovia ministerstiev požiadali Úrad komisára pre deti, aby v prvej fáze dokument obsahoval detailný opis reálnych životných situácií a problémov z praxe. Na základe toho vypracujú jednotlivé ministerstvá odborné právne a procesné analýzy, navrhnú konkrétne legislatívne zmeny a vyjadria sa k finálnej podobe dokumentu.
Úrad komisára pre deti uviedol, že viaceré diskutované témy, ako sú právomoci súdov či otázka občianstva a právneho zastupovania sa pred dosiahnutím plnoletosti v porovnaní s obvyklým pobytom, presahujú možnosti vnútorných právnych úprav SR. Zástupcovia rezortov aj komisár pre deti sa preto zhodli na nevyhnutnosti intenzívnych bilaterálnych rokovaní vlády SR s ukrajinskou stranou.
Zástupcovia jednotlivých ministerstiev a praxe poukázali na konkrétne výzvy v rôznych oblastiach. Ministerstvo spravodlivosti SR otvorilo otázku limitov súdnej právomoci pri deťoch s cudzím občianstvom i možného skoršieho priznania plnej právnej subjektivity maloletým. „Cudzinecká polícia a rezort vnútra evidujú vyťaženosť rezervačného systému a vysokú absenciu prihlasovateľov. Napríklad za pol roka sa na prihlásené termíny nedostavilo 12.000 ľudí,“ uviedol Úrad komisára pre deti. Zástupcovia ministerstva vnútra uviedli, že pre akútne prípady matiek s deťmi uplatňujú výnimky a bojujú proti kupovaniu termínov či pracovnému vykorisťovaniu. Úrad komisára pre deti zároveň upozornil na komplikácie pri hľadaní termínov pre ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl.
Ministerstvo zdravotníctva SR zdôraznilo legislatívne obmedzenia pediatrov pri ošetrovaní detí bez zákonného zástupcu alebo poistenia mimo akútnych stavov. Rezort školstva sa zameral na výzvy spojené s evidenciou detí opúšťajúcich školský systém alebo územie SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje presnejšie zadefinovať inštitút opatrovníctva a riešenie situácie maloletých bez sprievodu.
Zástupcovia mimovládneho sektora doplnili obraz z terénu o alarmujúce prípady, kedy napríklad 18-roční mladíci robia opatrovníkov 17-ročným, neplnoletí čelia riziku práce načierno na stavbách, alebo narážajú na administratívne prekážky v bankách a ubytovacích zariadeniach. V tejto súvislosti zaznel aj návrh na zapojenie SR do Európskej siete opatrovníctva.
Úrad komisára pre deti vypracuje a odovzdá rezortom ucelený zoznam konkrétnych životných situácií z praxe do dvoch týždňov. V nasledujúcom období sa uskutočnia rokovania s ukrajinskou stranou. Najbližšie spoločné stretnutie k prepracovanému návrhu sa uskutoční 22. septembra. Jednotlivé rezorty tu už predložia svoje konkrétne návrhy a právne analýzy.
Zástupcovia ministerstiev požiadali Úrad komisára pre deti, aby v prvej fáze dokument obsahoval detailný opis reálnych životných situácií a problémov z praxe. Na základe toho vypracujú jednotlivé ministerstvá odborné právne a procesné analýzy, navrhnú konkrétne legislatívne zmeny a vyjadria sa k finálnej podobe dokumentu.
Úrad komisára pre deti uviedol, že viaceré diskutované témy, ako sú právomoci súdov či otázka občianstva a právneho zastupovania sa pred dosiahnutím plnoletosti v porovnaní s obvyklým pobytom, presahujú možnosti vnútorných právnych úprav SR. Zástupcovia rezortov aj komisár pre deti sa preto zhodli na nevyhnutnosti intenzívnych bilaterálnych rokovaní vlády SR s ukrajinskou stranou.
Zástupcovia jednotlivých ministerstiev a praxe poukázali na konkrétne výzvy v rôznych oblastiach. Ministerstvo spravodlivosti SR otvorilo otázku limitov súdnej právomoci pri deťoch s cudzím občianstvom i možného skoršieho priznania plnej právnej subjektivity maloletým. „Cudzinecká polícia a rezort vnútra evidujú vyťaženosť rezervačného systému a vysokú absenciu prihlasovateľov. Napríklad za pol roka sa na prihlásené termíny nedostavilo 12.000 ľudí,“ uviedol Úrad komisára pre deti. Zástupcovia ministerstva vnútra uviedli, že pre akútne prípady matiek s deťmi uplatňujú výnimky a bojujú proti kupovaniu termínov či pracovnému vykorisťovaniu. Úrad komisára pre deti zároveň upozornil na komplikácie pri hľadaní termínov pre ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl.
Ministerstvo zdravotníctva SR zdôraznilo legislatívne obmedzenia pediatrov pri ošetrovaní detí bez zákonného zástupcu alebo poistenia mimo akútnych stavov. Rezort školstva sa zameral na výzvy spojené s evidenciou detí opúšťajúcich školský systém alebo územie SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje presnejšie zadefinovať inštitút opatrovníctva a riešenie situácie maloletých bez sprievodu.
Zástupcovia mimovládneho sektora doplnili obraz z terénu o alarmujúce prípady, kedy napríklad 18-roční mladíci robia opatrovníkov 17-ročným, neplnoletí čelia riziku práce načierno na stavbách, alebo narážajú na administratívne prekážky v bankách a ubytovacích zariadeniach. V tejto súvislosti zaznel aj návrh na zapojenie SR do Európskej siete opatrovníctva.
Úrad komisára pre deti vypracuje a odovzdá rezortom ucelený zoznam konkrétnych životných situácií z praxe do dvoch týždňov. V nasledujúcom období sa uskutočnia rokovania s ukrajinskou stranou. Najbližšie spoločné stretnutie k prepracovanému návrhu sa uskutoční 22. septembra. Jednotlivé rezorty tu už predložia svoje konkrétne návrhy a právne analýzy.