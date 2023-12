Úrad komisára pre deti:Nárast detskej chudoby je celospoločenská výzva

Prešov 8. decembra (TASR) - Nárast detskej chudoby je na Slovensku celospoločenskou výzvou. Aj v tomto duchu sa niesla odborná konferencia, ktorá sa tento týždeň konala na pôde Prešovskej univerzity (PU). Organizoval ju Úrad komisára pre deti (ÚKPD) so zameraním na aktuálnu situáciu a možné riešenia chudoby slovenských detí. Informovala o tom odborná poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová s tým, že prvý ročník unikátnej konferencie zhromaždil 16 významných odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.



Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že chudoba rozdeľuje rodiny a dolieha najmä na deti a ich vývin. Môže viesť k spoločenskému vyčleneniu a často spoluvytvára aj základ pre šikanu, čo spôsobuje ďalšie nielen sociálne, ale aj psychické problémy. "Máme ambíciu vyvolať širokú odbornú diskusiu. Jej cieľom sú konkrétne návrhy na systémové riešenia chudoby zo strany štátu. Musím skonštatovať, že máloktorá životná situácia tak prispieva k porušovaniu práv detí ako práve chudoba. Ničí rodinu, spôsobuje množstvo problémov so zdravím, hygienou, agresivitou aj duševným zdravím. Preto verím, že výstupy a odporúčania, ktoré vyplynú z týchto odborných diskusií, nájdu podporu aj vo verejnej politike a praxi, aby sme mohli začať okamžite riešiť situáciu detí žijúcich v chudobe," skonštatoval.



Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov a ďalších vyše 100 online. Určená bola najmä pre zástupcov samospráv, špecializovaných úradov, ako aj poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb či zástupcov mimovládnych organizácií a centier pre deti a rodiny. "Bohatá účasť svedčí o dôležitosti a závažnosti témy, ktorá rezonuje v celej spoločnosti najmä po ťažkých rokoch pandémie a následnej inflačnej krízy," zdôraznila Pavlovičová.



Dodala, že podľa štatistík je chudobou ohrozených 880.000 obyvateľov SR a najohrozenejšou skupinou sú matky samoživiteľky a mnohopočetné rodiny. Prítomní sa venovali aj energetickej chudobe, psychologickému sprevádzaniu rodín ohrozených stratou bývania, činnosti a aktivitám Slovenskej katolíckej charity, Potravinovej banky Slovenska či terénnej sociálnej práci.



Jedným z prvých krokov bol aj podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi ÚKPD a PU. Rektor univerzity spolu s komisárom svojím podpisom deklarovali ďalšiu kooperáciu, a to najmä v prednáškovej a vzdelávacej činnosti, vedeckých projektoch, spolupráci s odborníkmi a spoločnej organizácii rôznych budúcich podujatí.