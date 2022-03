Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pomôže utečencom

Bratislava 15. marca (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím monitoruje situáciu utečencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím na území Slovenska. Uplatní všetky svoje kompetencie na ochranu ich práv a je pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a podporu každému utečencovi so zdravotným postihnutím. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.



Ako dodala, úrad môže pomôcť napríklad pri žiadaní o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Môže tiež pomôcť riešiť, keď úrady zamietnu niektorý z príspevkov či sociálnu službu. "Úrad poskytne pomoc aj v prípade násilia páchaného na utečencoch so zdravotným postihnutím, krutého zaobchádzania alebo ak niekoho budú obmedzovať na osobnej slobode v rozpore so zákonom," priblížila hovorkyňa.



Pomôcť vedia aj s hľadaním lekárov – špecialistov podľa druhu diagnóz a tiež pri vybavovaní kompenzačných pomôcok či liekov. Úrad podľa hovorkyne dokáže sprostredkovať kontakty na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia či jednotlivými diagnózami. Pomôže tiež s právnymi alebo administratívnymi úkonmi vo vzťahu k utečencom so zdravotným postihnutím. Môže poskytnúť právne usmernenie, pomoc pri spísaní žiadostí, vyplnení formulárov či previesť utečencov administratívnym procesom.



"Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže preveriť situácie, ak by napríklad niekde odmietli zamestnať Ukrajincov so zdravotným postihnutím z dôvodu zdravotného postihnutia. Takisto môže sprostredkovať kontakty na organizácie venujúce sa zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím, chránené dielne či sociálne podniky," skonštatovala Koritšánska. Doplnila, že vedia pomôcť aj v prípade, ak by nastali problémy s prijatím ukrajinského dieťaťa so zdravotným postihnutím do školského zariadenia.