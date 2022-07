Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím chce ochraňovať seniorov

Bratislava 26. júla (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím chce rozšíriť svoju pôsobnosť aj na seniorov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné postihnutie. Začal preto iniciatívu smerujúcu k zmene zákona. Úrad o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Seniori sú obzvlášť zraniteľnou skupinou. Napriek tomu, že na Slovensku existujú subjekty určené na verejnú ochranu práv, ochranu práv detí a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, seniori svojho ombudsmana, ktorý by ochraňoval ich ľudské práva, nemajú," uvádza úrad, podľa ktorého tvoria seniori počtom najväčšiu skupinu ich klientov.



Ako vysvetlil, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má nastavené procesy na špeciálnu ochranu zraniteľných osôb a so seniormi už prirodzene spolupracujú. "Obracajú sa na nás, či už v súvislosti s ochranou ich práv súvisiacich s ich zdravotnými problémami, starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb alebo v konaniach o spôsobilosti na právne úkony," informuje na svojej stránke.



Zároveň uviedol, že neraz sa na nich obracia aj Fórum pre pomoc starším, ktoré zhromažďuje podnety práve od seniorov. "Nejeden prípad seniora sme vďaka vzájomnej spolupráci už úspešne vyriešili," vyhlásil.