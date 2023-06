Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím prijal 618 podnetov

Bratislava 4. júna (TASR) - V roku 2022 prijal Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) 618 podnetov, z toho sa ukončilo 559, teda 89 percent. Vo zvyšných podnetoch sa ešte koná. Vyplýva to zo správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022. Komisárka Zuzana Stavrovská má správu predstaviť v pléne Národnej rady SR na júnovej schôdzi.



Úrad komisára 75-krát v uplynulom roku skonštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. "Vstúpili sme do deviatich súdnych konaní a podali sme päť podnetov na prokuratúru. Uskutočnili sme šesť monitorovacích návštev zariadení sociálnych služieb, tri monitorovacie návštevy psychiatrických oddelení nemocníc a šesť výjazdových dní," priblížila hovorkyňa úradu Elena Koritšánska. Súčasťou správy sú aj podrobné výsledky zo spomínaných monitoringov.



Komisárka v správe priblížila posudzovanie jednotlivých podnetov, zhodnotila najčastejšie problémy osôb so zdravotným postihnutím a predstavila tiež odporúčania a návrhy vláde.



Správa poukázala napríklad na zhoršenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce a ich reálneho práva na zvýšenú ochranu pri skončení pracovného pomeru. "Poslaneckým návrhom došlo k skráteniu lehoty na udelenie súhlasu so skončením pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím z 30 dní na sedem dní, navyše, s fikciou udelenia súhlasu," priblížila Stavrovská.



Správa tiež hovorí o tom, že súdy často obmedzia spôsobilosť na právne úkony v takom veľkom rozsahu, že osoba stratí možnosť samostatne konať takmer vo všetkých oblastiach života. Komisárka oceňuje, že došlo k rozšíreniu oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím o možnosť podania dovolania, ak vstúpil do konania.



Starostlivosť o odkázaného príbuzného štát podľa komisárky nepovažuje za plnohodnotnú prácu. Ide o problém týkajúci sa neformálnych opatrovateľov v produktívnom veku.



Upozorňuje tiež na nedostupnosť kúpeľnej liečby aj na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti včas a v potrebnom rozsahu najmä počas väzby alebo vo výkone trestu.



Stavrovská pripomenula aj problém bezbariérovej prístupnosti, napríklad na poštách, kde je odstraňovanie bariér zdĺhavé. Imobilné osoby sa tiež sťažovali, že pomôcky, ktoré im mali uľahčiť presun, boli nefunkčné alebo v dezolátnom stave. Problémom je aj odmietnutie vstupu osobám so zrakovým postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom do zariadení poskytujúcich služby.



Komisárka odporúča vláde vytvoriť účinný kontrolný mechanizmus činnosti posudkových lekárov a tiež preveriť a pripraviť možnosti zapojenia sa do projektu vydávania jednotného Európskeho preukazu zdravotného postihnutia. Navrhuje tiež umožniť poberanie opatrovateľského príspevku pre deti s autizmom a Aspergerovým syndrómom.



Navrhuje tiež, aby aktivita zameraná na ochranu práv ľudí, ktorým je zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, v rámci súdnych konaní bola zastrešená komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím. Namiesto obmedzenia spôsobilosti na právne úkony treba podľa Stavrovskej využiť podporné opatrenia. V správe tiež odporúča vykonávať dôslednú a efektívnu kontrolu opatrovníkov.