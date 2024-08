Úrad komisára upozorňuje na nepustenie ľudí s vodiacim psom do MHD

Bratislava 11. augusta (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) eviduje prípady, keď sa nevidiaci ľudia s vodiacim psom sťažovali, že ich odmietli prepraviť či už taxíkom alebo dopravným prostriedkom MHD. Často ich odmietajú vpustiť aj do reštaurácií, cukrární, motorestov, ale napríklad aj do kúpeľov, kultúrnych inštitúcií a podobne. Upozorňuje na to, že vodiaci pes slúži ako kompenzačná pomôcka pre nevidiaceho človeka a pomáha mu prekonávať bariéry. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Štefánia Kačalková.



"Ešte stále existujú predsudky voči umožneniu vstupu vodiaceho psa do verejných priestorov," konštatoval ÚKOZP. Zlepšenie situácie nevníma, naopak, s takýmito prípadmi sa stále stretáva a každoročne na to v správe o činnosti upozorňuje.



Za dôležité považuje ÚKOZP neustále opakovať, že vodiaceho psa je nevyhnutné vnímať ako rovnocennú kompenzačnú pomôcku ako napríklad invalidný vozík. Osobe so zrakovým postihnutím zabezpečuje pomoc pri každodenných činnostiach a umožňuje jej voľný pohyb a zapojenie do života. "Psy so špeciálnym výcvikom, teda vodiace, asistenčné a signálne psy, majú mať vstup všade, kam môžu vstúpiť aj bežní ľudia - do všetkých budov," apeluje.



Zároveň ozrejmuje, že ak niekto trvá na tom, aby pes so špeciálnym výcvikom nemal niekde vstup, musí to byť len v odôvodnených nevyhnutných prípadoch a musí zabezpečiť danej osobe so zdravotným postihnutím asistenta - inú osobu. V opačnom prípade dochádza podľa ÚKOZP k neprijateľnému znevýhodneniu týchto osôb, ako aj k nepriamej diskriminácii z dôvodu ich zdravotného postihnutia. Dôvodom vykázania vodiaceho psa z dopravného prostriedku alebo iných verejných priestorov nemôže byť ani skutočnosť, že nemá náhubok.



Pri problematike prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík ÚKOZP poukázal aj na konkrétny prípad. Týkal sa odmietnutia prepravy osoby na invalidnom vozíku taxikárom taxislužby. "Zákazník si v tomto prípade cez aplikáciu objednal taxík na presun po Bratislave. Keď taxikár prišiel zákazníka vyzdvihnúť, zistil, že je na invalidnom vozíku, z tohto dôvodu zrušil jeho objednávku, odmietol invalidný vozík naložiť a odišiel," vysvetľuje. Ozrejmil, že pri objednávke zákazník vopred neuviedol, že má invalidný vozík, keďže sa mu už viackrát stalo, že taxikári po prečítaní takej poznámky objednávku rovno odmietli. ÚKOZP upozorňuje, že takéto konanie porušuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.