Úrad na ochranu osobných údajov pociťuje nedostatok zamestnancov

Bratislava 2. júla (TASR) - Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) pociťuje nedostatok zamestnancov. Považuje za nevyhnutné zvýšiť ich počet minimálne o 30 ľudí. Poukazuje na pribúdajúcu agendu i dôležitosť svojej činnosti. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany osobných údajov za rok 2022. Koncom minulého roka bolo na úrade obsadených 44 miest, limit bol 46 zamestnancov.



"Súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná a nedostatok kvalifikovaných zamestnancov sa nevyhnutne prejavuje aj v kvalite práce, prípadne vyúsťuje aj do nemožnosti dodržania procesných lehôt," konštatuje sa v správe.



Vyšší počet pracovníkov by umožnil prerozdelenie práce a možnosť vyššej špecializácie jednotlivých zamestnancov, ako vysvetlil úrad. V súčasnosti podľa správy mnohí zamestnanci vykonávajú kumulované činnosti, z ktorých každá si vyžaduje plné sústredenie a pozornosť. Úrad volá napríklad po expertoch na informačné technológie. Pociťuje tiež nedostatok zamestnancov venujúcich sa legislatíve.



Ako upozornil ÚOOÚ, personálne poddimenzovanie úradu neumožňuje zriadenie detašovaných pracovísk ani rozvoj potrebných špecializácií vytváraním nových odborov, ktoré by od existujúcich prevzali a následne rozvinuli niektoré agendy na expertnú úroveň.



Od roku 2020, keď parlament odvolal Soňu Pőtheovú, je ÚOOÚ bez zvoleného predsedu. Vedie ho podpredsedníčka Anna Vitteková.



ÚOOÚ vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri ich spracúvaní. Predsedu úradu volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády. Úrad bol zriadený od roku 2002.