Úrad na ochranu osobných údajov pripravuje nový zákon

Bratislava 23. júna (TASR) - Návrh zákona o zabezpečení ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov má priniesť viaceré zmeny. Jeho cieľom je okrem iného zabezpečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov v právnom poriadku SR. Stojí za ním Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR, ktorý návrh predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



„Zákonom sa odstráni najmä základný aplikačný problém súčasného zákona, ktorý vychádza z toho, aká legislatívna technika sa použila pri jeho príprave v roku 2017. (...) Zároveň dôjde aj k zníženiu administratívnej záťaže pre verejný sektor a súkromný sektor pri posudzovaní vplyvov na ochranu osobných údajov, ale aj k zabezpečeniu plnenia schengenských odporúčaní v oblasti ochrany osobných údajov pre SR,“ ozrejmil úrad.



Legislatívny návrh upravuje podmienky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ podľa neho môže bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať a prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov zverejňovať osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti z dôvodu verejného záujmu alebo, ak mu to vyplýva z predmetu jeho činnosti, no nesmie neprimerane zasiahnuť do práva osoby na ochranu jej osobnosti alebo súkromia a musí to vykonávať v súlade s pravidlami etiky.



Navrhovaný zákon tiež definuje postavenie, pôsobnosť a organizáciu úradu. Ten sa má stať dozorným orgánom a vykonávať kontrolu nad dodržiavaním legislatívy. Hovorí i o kódexe správania a certifikácii.