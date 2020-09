Úrad na ochranu whistleblowerov môže viesť Dlugošová, naznačil premiér

Bratislava 4. septembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) naznačil, že novou šéfkou úradu na ochranu oznamovateľov korupcie by mohla byť právnička Zuzana Dlugošová. Síce osobne neverí zmyslu tohto úradu, podľa vlastných slov ho jedna kandidátka zaujala a chcel by jej dať šancu ukázať, že úrad má zmysel. Poznamenal, že to vidí skepticky. Povedal to po piatkových spoločných raňajkách najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci.



"My sme si vypočuli obidvoch. Jeden z tých kandidátov nás zaujal, druhý nás nezaujal. Teraz je otázka, či ich posunieme obidvoch ďalej, alebo skúsime ešte k nim niekoho vybrať. Keď už sme sa rozhodli, že touto cestou zriadenia protikorupčného úradu pôjdeme, je tam jedna zaujímavá kandidátka a nech je teda čím skôr zvolená," povedal.



Dodal, že ak by protikorupčný úrad mal chrániť zamestnanca a jeho pracovnú pozíciu v prípade, ak ohlási korupciu svojho nadriadeného, nemusí to byť v práci príjemné ani pre jedného. Ako riešenie by si vedel skôr predstaviť cestu odmeňovania oznamovateľov korupcie. "Jedna z kandidátok ma zaujala svojimi postojmi, na túto tému sme sa rozprávali a chcel by som jej dať šancu, aby ukázala, že úrad zmysel má," poznamenal.



Matovič doplnil, že pokračuje reformné leto a zverejnenie výsledku i návrhov reforiem sa blíži. Síce na začiatku hovoril o diskusiách s verejnosťou počas leta, rozhodli sa ale podľa jeho slov proces otočiť aj vzhľadom na termíny tak, aby najskôr dali dohromady reformné tímy z odborníkov, pripravili návrhy a potom ich zverejnili. Ako príklad využitia fondu obnov uviedol zatepľovanie verejných budov. "Ja sa nechcem pozerať ako predseda vlády na to, že tu kúrime do neba, že nemáme zateplené verejné budovy," uviedol s tým, že to chcú zmeniť a budovy energeticky zefektívniť.



Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie bol dlhodobo nefunkčný, Nadácia Zastavme korupciu vyzvala vládu k jeho sfunkčneniu ešte v apríli. Neziskovka vtedy pripomenula, že predseda protikorupčného úradu nebol zvolený v parlamente ani na druhý pokus a to napriek dvom výberovým konaniam. V druhom výberovom konaní uspeli právnička Zuzana Dlugošová a analytik Najvyššieho kontrolného úradu SR Martin Rajňák. Podľa Nadácie Zastavme korupciu boli obaja kandidáti schopní úrad zodpovedne viesť.