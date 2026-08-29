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Úrad: Po vypnutí ETCS je riziko nehody, ak rušňovodič nedodrží návesti
Povinnosť bezpečnej jazdy vlakov je podľa úradu v kompetencii každého železničného podniku.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Akékoľvek zníženie stupňa zabezpečenia železničnej dopravy podľa Dopravného úradu vždy zvyšuje riziko. Po vypnutí zabezpečovacieho systému ETCS nie je na trati Bratislava - Žilina po Púchov momentálne k dispozícii žiaden iný alternatívny traťový zabezpečovač. „Existuje riziko nehody za predpokladu, že rušňovodič nedodrží návesti na návestidlách,“ potvrdil pre TASR Dopravný úrad.
Ako upozornil, všetka zodpovednosť za bezpečnú jazdu vlaku je na rušňovodičovi a správnom sledovaní návestí, nakoľko chybe nedokáže zabrániť žiadne iné zariadenie. „To však platí aj v prípade, ak systém ETCS nie je na rušni nainštalovaný, hoci by jeho traťová časť bola v plnej prevádzke,“ poukázal Dopravný úrad, ktorý monitoruje bezpečnosť železničnej prevádzky.
Povinnosť bezpečnej jazdy vlakov je podľa úradu v kompetencii každého železničného podniku. Poukázal na to, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry zaviedli zníženie traťovej rýchlosti (na zmodernizovanej trati zo 160 na 120 kilometrov za hodinu - poz. red.) pri dočasnom znížení stupňa zabezpečenia trate v súlade s legislatívou. Cieľom je minimalizovať dôsledky vzniknutej situácie na bezpečnosť železničnej dopravy.
ŽSR zatiaľ oficiálne nepožiadali Európsku agentúru železničnej dopravy (ERA) o schválenie traťových zariadení pre modernizáciu ETCS na trati Bratislava - Žilina. Ten je podmienkou zavedenia rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu, na ktorú túto trať v minulosti zmodernizovali.
„Zodpovednosť za naštartovanie procesu povolenia do prevádzky, teda za podanie žiadosti o schválenie zabezpečovacieho zariadenia ETCS, je výhradne na strane ŽSR. Dopravný úrad je povoľovacím subjektom, ktorý koná len na základe doručenej žiadosti, ktorú však zatiaľ ŽSR na Dopravný úrad nepodali,“ dodal úrad s tým, že Ministerstvo dopravy (MD) SR v tomto procese nemá žiadne kompetencie.
Slovensko nedávno navštívila výkonná riaditeľka ERA Oana Gherghinescu. Podľa štátnej tajomníčky MD Denisy Žilákovej hovorili najmä o zvyšovaní bezpečnosti na slovenských železniciach, zavádzaní systému ETCS, odbornej príprave rušňovodičov a ďalšom posilňovaní spolupráce medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. „Bezpečnosť železničnej dopravy je pre nás prioritou. Aj preto pokračujeme v konkrétnych opatreniach a investíciách, ktoré majú priniesť modernejšiu, bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu železnicu na Slovensku,“ uviedla Žiláková na sociálnej sieti.
Ako priblížila, dohodli sa, že budú podporovať pripravovanú zmenu legislatívy ERA, ktorá bude na rokovaní Rady ministrov dopravy Európskej únie. „Zmena legislatívy bude obsahovať zrýchlenie a zjednotenie procesov povoľovania železničných vozidiel, zjednodušenie administratívy a zabezpečenie väčšej stability a konzistentnosti technických špecifikácií interoperability,“ dodala Žiláková. Podľa nej budú naďalej úzko spolupracovať s ERA a presadzovať konkrétne opatrenia k vyššej úrovni bezpečnosti na slovenských železniciach.
Ako upozornil, všetka zodpovednosť za bezpečnú jazdu vlaku je na rušňovodičovi a správnom sledovaní návestí, nakoľko chybe nedokáže zabrániť žiadne iné zariadenie. „To však platí aj v prípade, ak systém ETCS nie je na rušni nainštalovaný, hoci by jeho traťová časť bola v plnej prevádzke,“ poukázal Dopravný úrad, ktorý monitoruje bezpečnosť železničnej prevádzky.
Povinnosť bezpečnej jazdy vlakov je podľa úradu v kompetencii každého železničného podniku. Poukázal na to, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry zaviedli zníženie traťovej rýchlosti (na zmodernizovanej trati zo 160 na 120 kilometrov za hodinu - poz. red.) pri dočasnom znížení stupňa zabezpečenia trate v súlade s legislatívou. Cieľom je minimalizovať dôsledky vzniknutej situácie na bezpečnosť železničnej dopravy.
ŽSR zatiaľ oficiálne nepožiadali Európsku agentúru železničnej dopravy (ERA) o schválenie traťových zariadení pre modernizáciu ETCS na trati Bratislava - Žilina. Ten je podmienkou zavedenia rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu, na ktorú túto trať v minulosti zmodernizovali.
„Zodpovednosť za naštartovanie procesu povolenia do prevádzky, teda za podanie žiadosti o schválenie zabezpečovacieho zariadenia ETCS, je výhradne na strane ŽSR. Dopravný úrad je povoľovacím subjektom, ktorý koná len na základe doručenej žiadosti, ktorú však zatiaľ ŽSR na Dopravný úrad nepodali,“ dodal úrad s tým, že Ministerstvo dopravy (MD) SR v tomto procese nemá žiadne kompetencie.
Slovensko nedávno navštívila výkonná riaditeľka ERA Oana Gherghinescu. Podľa štátnej tajomníčky MD Denisy Žilákovej hovorili najmä o zvyšovaní bezpečnosti na slovenských železniciach, zavádzaní systému ETCS, odbornej príprave rušňovodičov a ďalšom posilňovaní spolupráce medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. „Bezpečnosť železničnej dopravy je pre nás prioritou. Aj preto pokračujeme v konkrétnych opatreniach a investíciách, ktoré majú priniesť modernejšiu, bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu železnicu na Slovensku,“ uviedla Žiláková na sociálnej sieti.
Ako priblížila, dohodli sa, že budú podporovať pripravovanú zmenu legislatívy ERA, ktorá bude na rokovaní Rady ministrov dopravy Európskej únie. „Zmena legislatívy bude obsahovať zrýchlenie a zjednotenie procesov povoľovania železničných vozidiel, zjednodušenie administratívy a zabezpečenie väčšej stability a konzistentnosti technických špecifikácií interoperability,“ dodala Žiláková. Podľa nej budú naďalej úzko spolupracovať s ERA a presadzovať konkrétne opatrenia k vyššej úrovni bezpečnosti na slovenských železniciach.