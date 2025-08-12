< sekcia Slovensko
Úrad posúdil námietky v tendri na nemocnicu v Prešove
Neúspešný uchádzač v tendri na novú nemocnicu v Prešove v júli podal námietky voči výsledkom verejného obstarávania.
Autor TASR
Bratislava/Prešov 12. augusta (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietke neúspešného uchádzača v tendri na novú nemocnicu v Prešove a nariadil zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk vo výberovom konaní. Zároveň nariadil opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti osobného postavenia u úspešného uchádzača. Vyplýva to z rozhodnutia ÚVO, ktoré zverejnil na webe.
Úrad tiež vyhovel námietke týkajúcej sa nedostatočného obsahu oznámenia o výsledku ponúk a nariadil oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk písomne so všetkými náležitosťami. Zvyšné námietky navrhovateľa ÚVO zamietol.
Neúspešný uchádzač v tendri na novú nemocnicu v Prešove v júli podal námietky voči výsledkom verejného obstarávania. Námietkové konanie sa začalo 30. júna. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pripustil, že konanie môže výstavbu nemocnice predĺžiť.
Úspešným uchádzačom v súťaži sa stala skupina dodávateľov BEKOR, ktorá ponúkla cenu vyše 451,11 milióna eur bez DPH. Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov Nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476,59 milióna eur. Rozhodovala najnižšia cena.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.
Úrad tiež vyhovel námietke týkajúcej sa nedostatočného obsahu oznámenia o výsledku ponúk a nariadil oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk písomne so všetkými náležitosťami. Zvyšné námietky navrhovateľa ÚVO zamietol.
Neúspešný uchádzač v tendri na novú nemocnicu v Prešove v júli podal námietky voči výsledkom verejného obstarávania. Námietkové konanie sa začalo 30. júna. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pripustil, že konanie môže výstavbu nemocnice predĺžiť.
Úspešným uchádzačom v súťaži sa stala skupina dodávateľov BEKOR, ktorá ponúkla cenu vyše 451,11 milióna eur bez DPH. Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov Nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476,59 milióna eur. Rozhodovala najnižšia cena.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.