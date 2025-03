Úrad poukázal na nerovnomerné financovanie nemocníc

Bratislava 18. marca (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) upozorňuje na pretrvávajúcu nerovnováhu vo financovaní nemocníc. Potvrdili ju výsledky analýzy úhrad z verejného zdravotného poistenia za prvé tri kvartály roku 2024, ktoré úrad zverejnil. Vyzýva preto zdravotné poisťovne, aby pri uzatváraní zmlúv na rok 2025 vykonali jednorazovú úpravu financovania nemocníc s najväčšími disproporciami medzi sumou, ktorú reálne dostávajú za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a sadzbami určenými Centrom pre klasifikačný systém (CKS) na rok 2024.



Podľa analýzy sa efektívna základná sadzba (eZS) - teda suma, ktorú nemocnice reálne dostávajú za poskytnutú starostlivosť - výrazne líši medzi jednotlivými nemocnicami. Tieto rozdiely sú podľa úradu dlhodobým problémom, ktorý sa prehlbuje, keďže pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami sa dostatočne neberie do úvahy produkcia nemocníc.



"Naďalej tak pretrvávajú u niektorých poskytovateľov a zdravotných poisťovní významné rozdiely medzi skutočnými platbami a platbami určenými CKS spôsobené hlavne výraznou nad- alebo podprodukciou oproti predchádzajúcemu, respektíve referenčnému obdobiu, ktorú úhradové mechanizmy jednotlivých poisťovní nedokážu premietnuť do úhrad," ozrejmil ÚDZS.



Problémom je podľa neho aj to, že na Slovensku sa diskusie vedú v zmysle percentuálneho navýšenia platieb voči predchádzajúcemu roku, prípadne na základe rozdelenia objemu peňazí určeného na valorizáciu platov na daný rok medzi nemocnice v rámci asociácie, ktorá ich zastupuje, bez zohľadnenia pomeru jednotlivých zdravotných poisťovní na casemixe danej nemocnice alebo počte poistencov v danom regióne. "V niektorých prípadoch tak absentuje zohľadnenie, či sú platby ako celok spravodlivé vzhľadom na produkciu a náklady daného poskytovateľa a anekdoticky sa v sektore hovorí o lepšie a horšie zaplatených nemocniciach," podotkol úrad.



Vyzýva zdravotné poisťovne, aby pri uzatváraní zmlúv s nemocnicami na tento rok pristúpili k jednorazovej úprave rozpočtov u poskytovateľov s najvýraznejšími disproporciami medzi eZS a sadzbami určenými CKS. "Súčasné nastavenie úhradových mechanizmov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi v rámci úhrad ústavnej zdravotnej starostlivosti sa totiž s týmito deformitami nie je schopné vyrovnať samo," podotkol úrad. Poisťovne by mali podľa neho pri týchto úpravách využiť všetky dostupné údaje a individuálne zohľadniť špecifiká jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.