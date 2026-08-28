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Úrad: Povolenie na prevádzku malo k piatku 161 umelých kúpalísk
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa, IZRA a na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Povolenie na prevádzku malo k piatku 161 sezónnych umelých kúpalísk a 484 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa, IZRA a na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ podotkol ÚVZ.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava, z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako tak pre Kunovskú priehradu Sobotište, Ružín - okres Gelnica a Ružín - Košice okolie, kde zaznamenali zhoršenú kvalitu vody na kúpanie z dôvodu mierneho prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere, Jazere Malé Leváre a vodnej nádrži Duchonka. Dôvodom boli cyanobaktérie. V prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach išlo o črevné enterokoky, cyanobaktérie. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.
Hygienici neodporúčajú ani kúpenie sa vo vodnej nádrži Stará Myjava. Vo vzorkách zistili cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo v detskom bazéne na Letnom kúpalisku sídlisko III v Prešove, neplaveckom bazéne a vonkajšom oddychovom bazéne I na Termálnom kúpalisku Komárno, detskom bazéne na Letnom kúpalisku v Stropkove, oddychovom bazéne na kúpalisku Aquaruthenia Svidník a plaveckom bazéne na letnom kúpalisku Dobrá Voda. Rovnako tak v detskom bazéne na kúpalisku Tekovský Eden v Novej Bani, novom detskom bazéne „Z“ a baby bazéne na plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa, IZRA a na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ podotkol ÚVZ.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava, z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako tak pre Kunovskú priehradu Sobotište, Ružín - okres Gelnica a Ružín - Košice okolie, kde zaznamenali zhoršenú kvalitu vody na kúpanie z dôvodu mierneho prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere, Jazere Malé Leváre a vodnej nádrži Duchonka. Dôvodom boli cyanobaktérie. V prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach išlo o črevné enterokoky, cyanobaktérie. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.
Hygienici neodporúčajú ani kúpenie sa vo vodnej nádrži Stará Myjava. Vo vzorkách zistili cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo v detskom bazéne na Letnom kúpalisku sídlisko III v Prešove, neplaveckom bazéne a vonkajšom oddychovom bazéne I na Termálnom kúpalisku Komárno, detskom bazéne na Letnom kúpalisku v Stropkove, oddychovom bazéne na kúpalisku Aquaruthenia Svidník a plaveckom bazéne na letnom kúpalisku Dobrá Voda. Rovnako tak v detskom bazéne na kúpalisku Tekovský Eden v Novej Bani, novom detskom bazéne „Z“ a baby bazéne na plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici.