Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou získa viac kompetencií

Bratislava 5. decembra (TASR) - Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa rozšíria kompetencie súvisiace s ozdravným plánom. Zdravotnej poisťovni ho bude môcť po novom nariadiť aj v prípade straty, v dôsledku ktorej výška jej vlastného imania klesla pod minimálnu hodnotu základného imania. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Súčasťou schválenej novely je aj plnenie záväzkov z memoranda s lekárskymi odborármi z roku 2022.



Novela rieši aj problém tzv. mŕtvych duší, teda poistencov, u ktorých možno predpokladať, že nežijú, ale v registroch nie je údaj o ich úmrtí. Zavedú sa nové dôvody pre zánik poistného vzťahu - vek nad 105 rokov, nečerpanie zdravotnej starostlivosti za posledných päť rokov, neexistencia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, neexistencia komunikácie zdravotnej poisťovne s poistencom a dlhodobý poistný vzťah k jednej poisťovni.



Po novom bude poskytovanie informácií o dočasných pracovných neschopnostiach zdravotným poisťovniam povinné pre Národné centrum zdravotníckych informácií, nie zamestnávateľa. Novelou sa má ustanoviť aj legislatívny rámec pre poskytovanie tzv. benefitov zdravotnými poisťovňami. Úprava má rovnako poskytnúť legislatívnu oporu pre zverejňovanie metodík v prípade, ak dôjde k prepočtu úhradového mechanizmu podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (DRG).



Novela má tiež zabezpečiť prístup chudobou ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré sú dlžníkmi alebo osobami bez domova, k agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti.



Poslanci vo štvrtok schválili aj pozmeňujúce návrhy. Podľa koalície sa tým plnia záväzky memoranda. Zavádza sa napríklad povinnosť zverejňovania tzv. štandardných zmlúv na webe Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Ďalším pozmeňujúcim návrhom sa mení zákon o zdravotných poisťovniach. Zavádza zverejňovať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v konsolidovanom znení iba vtedy, ak výška úhrady za zdravotnú starostlivosť prevyšuje jeden milión eur za rok.



Do tejto novely sa presunuli viaceré časti novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Spresňuje sa napríklad jedna z činností zdravotnej poisťovne týkajúca sa poradenstva. Pre zabezpečenie kontroly limitov verejných výdavkov sa ustanovuje povinnosť pre zdravotné poisťovne zverejňovať na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa tiež minimálna sieť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.



Upraviť sa má výmena údajov medzi zdravotnými poisťovňami a úradom pre dohľad formou priamej integrácie, čiže elektronicky.