Úrad pre Slovákov v zahraničí chce digitalizáciou zlepšiť komunikáciu

Bratislava 5. júla (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) naštartoval prechod na digitálnu transformáciu, prostredníctvom ktorej chce zlepšiť komunikáciu Slovákov žijúcich v zahraničí aj komunikáciu úradu navonok. Okrem iného má ambíciu zvýšiť intenzitu svojho informačného pôsobenia cez sociálne siete i médiá a plánuje tiež vytvoriť databázu Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla predsedníčka úradu Dagmar Repčeková pri príležitosti piatkového Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.



"ÚSŽZ v súčasnosti naštartoval prechod na svoju digitálnu transformáciu, ktorou chce dosiahnuť nielen vytvorenie digitálnej databázy Slovákov žijúcich v zahraničí, zlepšenie svojich služieb, ale napr. vytvorením digitálnej platformy aj lepšiu komunikáciu úradu navonok a medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí navzájom," uviedla Repčeková.



Cieľom úradu je zvýšiť intenzitu svojho informačného pôsobenia nielen v rámci sociálnych sietí a platformy Slovenské zahraničie, ale aj v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom (STVR) a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR). "Nielen smerom informovania o aktivitách Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku, ale aj o korektnom dianí na Slovensku, s cieľom zabezpečiť šírenie dobrého mena SR v zahraničí," dodala predsedníčka.



ÚSŽZ sa chce tiež zamerať na oblasť vzdelávania, prepájania a využitia slovenských talentov a profesionálov zo zahraničia, zvyšovať povedomie občanov SR o Slovákoch žijúcich v zahraničí či priblížiť príbehy vysťahovaleckých a ďalších migračných vĺn. Jeho cieľom je aj zapojiť Slovákov, ktorí v zahraničí dočasne pracujú či študujú, do komunikácie s úradom a krajanskou komunitou v krajine ich pôsobenia. Má tiež ambíciu rozšíriť pôsobnosť dotácií na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.