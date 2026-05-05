Úrad pre verejné obstarávanie oceňuje prisľúbenú pomoc T. Tarabu
Taraba sa s Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) oceňuje záujem ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) o verejné obstarávanie, ako aj jeho prisľúbenú pomoc, týkajúcu sa posilnenia personálnych kapacít. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová v reakcii na minulotýždňové stretnutie predsedu ÚVO Petra Kuboviča s vedením ministerstva životného prostredia.
„Takúto podporu už mesiace hľadáme u riadiaceho orgánu, teda na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, no zatiaľ sa nám ju nepodarilo nájsť. Preto vítame akékoľvek kroky, ktoré môžu zefektívniť kontrolu aj samotný proces verejného obstarávania,“ podotkla hovorkyňa. Ako doplnila, podporu avizoval tiež minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Veríme, že stretnutie s Jozefom Rážom bude rovnako konštruktívne a prínosné v konečnom dôsledku pre všetkých,“ dodala Brejová.
Taraba sa s Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod ÚVO.
