Úrad: Pred turistikou sa treba vopred oboznámiť s terénom
Na turistike netreba zabúdať ani na ochranný krém pred slnečným žiarením, repelent či lekárničku.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Pred turistikou sa treba vopred oboznámiť s terénom a podmienkami. Výbavu aj plánovanie je vhodné prispôsobiť konkrétnemu prostrediu. Batoh by mal obsahovať lekárničku, vhodnú ochranu pred slnkom, čistú vodu, jedlo, ale aj nabitý mobilný telefón s externou nabíjačkou. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojom webe.
„Ak sa na turistiku vyberiete s dieťaťom, výbavu, terén, jeho náročnosť a dĺžku uspôsobujte v prvom rade dieťaťu s ohľadom na jeho vek,“ doplnil úrad. Zdôraznil, že pred turistikou je dôležité overiť si predpoveď počasia a skontrolovať prípadné meteorologické výstrahy či výstrahy Horskej záchrannej služby.
Podľa ÚVZ je ideálne vyraziť na túru v skupine, nie osamote. „Oblečte sa primerane podmienkam a zbaľte sa tak, aby vás neprekvapil akýkoľvek vrtoch počasia. Dôležitá je kvalitná nepremokavá a nešmykľavá turistická obuv a vetruodolná a nepremokavá vrchná vrstva,“ odporučil. Netreba zabúdať na vhodnú pokrývku hlavy či slnečné okuliare s UV filtrom.
V turistickej výbave by podľa odborníkov nemala chýbať čistá voda, keďže nie je vhodné spoliehať sa na horské pramene alebo studničky pri turistických chodníkoch. „Pamätajte, že aj voda, ktorá je priezračná, bez zákalu, zápachu a má dobrú chuť, nemusí byť zdravotne bezpečná,“ pripomenuli. Vodou z neznámeho zdroja sa podľa slov odborníkov môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz.
Množstvo jedla treba prispôsobiť dĺžke túry. Ideálne je zbaliť si trvanlivé potraviny, ktoré si nevyžiadajú chladiarenské skladovanie a nekazia sa rýchlo. Vzhľadom na vynakladanú fyzickú námahu má mať jedlo dostatok bielkovín a komplexné sacharidy - napríklad celozrnný chlieb, tuniak vo vlastnej šťave, sušené mäso.
Na turistike netreba zabúdať ani na ochranný krém pred slnečným žiarením, repelent či lekárničku. „Do lekárničky s prvou pomocou si pribaľte aj lieky, ktoré bežne užívate,“ doplnil úrad. Zároveň odporúča pred odchodom plne nabiť telefón a pribaliť si externú nabíjačku. „Nainštalujte si aplikácie záchranných služieb, ale majte na pamäti, že nie všade je dostatočný signál, aby fungovali. Uložte si preto ich čísla, aby ste ich mohli v prípade potreby kontaktovať aj telefonicky,“ radí ÚVZ.
