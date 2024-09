Úrad preskúmal stavebnotechnický stav vyše 1000 štátnych pamiatok

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) spolu s Pamiatkovým úradom (PÚ) SR prijalo tri metodiky, ktoré prispejú k zvýšeniu transparentnosti a urýchleniu rozhodovacieho procesu pamiatkového úradu. Súčasne sa v rokoch 2022 a 2023 zrealizovala pasportizácia 1077 pamiatkových objektov vo vlastníctve štátu. V rámci informácie o úspešnom plnení míľnika Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, ktorý je zaradený do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, to v materiáli predloženom na vládu uviedol rezort kultúry. Informatívny materiál vzal kabinet na svojom stredajšom rokovaní na vedomie.



MK pripomenulo, že predmetný míľnik sa týkal cieľa POO v podobe reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR. Vypracované metodiky sa týkajú kategorizácie pamiatkového fondu, princípov rozhodovania PÚ vo veciach stavebnotechnického alebo reštaurátorského zásahu a tiež metodiky výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR. "Zároveň bol vypracovaný akčný plán úloh do roku 2026 súvisiacich s uvedením metodík do praxe a nastavením obdobia udržateľnosti výstupov, ktorého úlohy sa v stanovených termínoch plnia," uviedol rezort kultúry v materiáli.



Pôvodne plánovaná pasportizácia 1000 pamiatkových objektov sa navýšením reálneho počtu preskúmaných objektov a ich stavebnotechnického stavu naplnila na vyše 107 percent.



"Celková suma použitých zdrojov zo schváleného rozpočtu projektu na realizáciu aktivít POO od začiatku projektu je 4.246.182 eur," dodalo ministerstvo.