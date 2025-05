Úrad:Projekt Ľudia a hrady prispel zručnostiam členov rómskych komunít

Bratislava 1. mája (TASR) - Národný projekt Ľudia a hrady, realizovaný v rokoch 2022 - 2023, umožnil participujúcim členom marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zvýšenie zručností, najmä vstavbárskej činnosti na obnove kultúrnych pamiatok. Upozornil na to Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na základe analýzy prínosu projektu k lepšej pracovnej integrácii ľudí z MRK.



„Niektorí respondenti spomedzi majstrov poukázali na to, že pracovníci z MRK sa naučili veľmi špecifické zručnosti, ktoré by mohli byť uplatnené na trhu pri ďalšej práci v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok. Najčastejšie boli spomínané špecifické murárske techniky,“ uviedol v tejto súvislosti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Dodal, že pracovnú integráciu podporili viaceré opatrenia, ako je poskytovanie individualizovaného zaškoľovania, uplatnenie tzv. peer-to-peer učenia či holistický prístup vpracovnej integrácii, napríklad cez uľahčenie prístupu ksociálnymslužbám.



ÚSVRK ďalej spresnil, že národný projekt zamestnal celkovo 330 členov MRK. „Vo všeobecnosti u pracovníkov prevládalo nedokončené základné alebo stredné odborné vzdelanie, len malý podiel pracovníkov z MRK mal dokončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, z toho časť pracovníkov dosiahla vzdelanie v oblasti stavebných činností,“ priblížil úrad. Pripomenul, že podľa výzvy projektu najmenej 60 percent všetkých pracovníkov museli tvoriť jednotlivci z prostredia MRK. Väčšina zo zamestnaných Rómov pochádzala z obce, resp. lokality, kde sa daný projekt obnovy kultúrneho dedičstva realizoval.



Analýza ÚSVRK, ktorú pripravil výskumný tím národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity - I. fáza, bola realizovaná s podporou Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.