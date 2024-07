Úrad: Projekt partnerstvo bude naďalej realizovaný rovnako ako doteraz

Bratislava 10. júla (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) ubezpečuje zástupcov občianskej spoločnosti, že projekt Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ (projekt Partnerstvo) bude naďalej fungovať rovnako ako doteraz. Úrad o tom informoval na svojom webe.



"To znamená, že poskytnutie finančných výdavkov zástupcom občianskej spoločnosti, ktoré vzniknú v rôznych pracovných skupinách, výboroch a komisiách, zabezpečuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti z prostriedkov technickej pomoci," povedala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



Dokument, ktorý participáciu občianskej spoločnosti na kontrole eurofondov upravuje, schválila v utorok (9. 7.) na svojom rokovaní vláda.



Vyjadrenie splnomocnenkyne prichádza po tom, ako sa proti zmene nariadení ozvali zástupcovia mimovládnych organizácií. "Štát doteraz vždy akceptoval Komoru mimovládnych neziskových organizácií, teda reprezentantov najväčších platforiem občianskeho sektora v SR, ako ten orgán, prostredníctvom ktorého sa vyberali zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií napríklad do monitorovacích výborov. Systém fungoval bez problémov roky," povedal podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Marcel Zajac. Vláda sa podľa neho teraz rozhodla pre radikálnu zmenu. "Za proces výberu bude zodpovedný štát prostredníctvom splnomocnenkyne vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti," doplnil Zajac.