Úrad splnomocnenca pre rómske komunity prechádza pod Úrad vlády SR

Bratislava 27. mája (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) prechádza z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády SR. Dohodu o prechode práv a povinností podpísali vo štvrtok minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) a vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab za účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR.



"Predmetom zmluvy je prechod 139 štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia, záväzkov, pohľadávok a spisovej agendy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Ministerstva vnútra SR na Úrad vlády SR," priblížila Paulenová. K zmene by malo podľa uznesenia vlády prísť k 1. júnu.



Minister vnútra sa poďakoval splnomocnenkyni pre rómske komunity za doterajšiu spoluprácu a zaželal jej aj celému úradu veľa úspechov pod novým patronátom.



„Agenda úradu má nadrezortný charakter a týka sa celej našej spoločnosti. Prechodom pod Úrad vlády SR očakávam, že sa posilní postavenie tejto funkcie, v rámci ktorej svoju činnosť budem koordinovať s predsedom vlády SR. Viditeľné zmeny môžeme dosiahnuť len vtedy, keď sa rovnosť, inklúzia a participácia rómskeho obyvateľstva stanú prioritami pre všetky kľúčové ministerstvá, štátne orgány, regionálne a miestne samosprávy,“ povedala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.



ÚSVRK je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít na Slovensku. Plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.



V rámci rezortu vnútra úrad fungoval od roku 2012. Za ten čas sa vo vedení vystriedali traja splnomocnenci Peter Pollák (2012 - 2016), Ábel Ravasz (2016 - 2020) a aktuálna šéfka Andrea Bučková.



Splnomocnenec sa podieľa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík vlády a politík EÚ vrátane realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou. Pripravuje, realizuje a monitoruje programy zamerané na integráciu a zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti v kontexte stratégie Európa 2020 a Agenda 2030.