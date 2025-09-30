< sekcia Slovensko
Úrad splnomocnenca pre rómske komunity nesúhlasí s kritikou o plytvaní
Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška mrzí, že v prípade všetkých tém ide iba o súčasť politického boja, ale nie o skutočnú pomoc Rómkam a Rómom.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) nesúhlasí s kritikou niektorých opozičných politikov k plánovaným formám pomoci pre rómske komunity. Tvrdí, že plánované projekty určené na pomoc rómskej komunite v žiadnom prípade nie sú neefektívnym míňaním peňazí. V reakcii na kritiku opozičnej SaS to uviedli z mediálneho odboru ÚSVRK.
Alokácia pre marginalizované rómske komunity z eurofondov v rámci Programu Slovensko na obdobie 2021 - 2027 bola podľa ÚSVRK prerozdelená do jednotlivých opatrení v roku 2022, ešte pred nástupom súčasného vedenia ÚSVRK, a nie je možné ju meniť. „ÚSVRK pokračuje v procese, ktorý bol nastavený už za predchádzajúcej vlády a vynakladá maximálne úsilie, aby sa v rámci očakávanej revízie vyčlenili ďalšie prostriedky, ktoré budú investované na zlepšenie bývania, zdravia, vzdelávania, inklúzie a celkového života rómskej komunity na Slovensku,“ tvrdí úrad splnomocnenca.
Čo sa týka projektu revitalizácie územia v blízkosti osídlení marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a ohrozených skupín nejde podľa ÚSVRK o žiadnu výsadbu stromčekov za 60 miliónov eur. „Primárne ide o prierezový projekt viacerých rezortov zameraný na odstraňovanie nelegálnych skládok, ktoré dlhodobo ťažia mestá a obce s MRK, sú záťažou pre životné prostredie a samospráva na riešenie ich likvidácie nemá finančné prostriedky. Následná rekultivácia územia spojená s výsadbou a iná výsadba napríklad na územiach vojenských lesov sú len jednou zo súčastí uvedeného projektu,“ priblížil ÚSVRK.
Mediálny dom je podľa úradu splnomocnenca druhou dezinterpretovanou témou, prostredníctvom ktorej je verejnosť, najmä rómska komunita, zavádzaná, že ide o bezúčelové plytvanie peňazí z eurofondov. „Financovanie uvedeného projektu, ktorý bol súčasťou akčných plánov, nebolo zahrnuté medzi projekty financované z európskych zdrojov. Naopak, ak by uvedený projekt našiel širšiu podporu, jeho financovanie bolo plánované z iných zdrojov, pričom nebolo vylúčené najmä financovanie z prostriedkov donorov. Nateraz je tento projekt pozastavený a je spracovaný návrh na jeho vyradenie z akčných plánov,“ vysvetlil ÚSVRK.
Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška mrzí, že v prípade všetkých tém ide iba o súčasť politického boja, ale nie o skutočnú pomoc Rómkam a Rómom. Tvrdí, že poslanca NR SR Vladimíra Ledeckého (SaS) začiatkom roka pozval na úrad a ponúkol mu sprístupnenie všetkých dokumentov a diskusiu s našimi odborníkmi. „Dodnes sa neozval a náš úrad nenavštívil,“ doplnil Daško.
ÚSVRK sa v ostatných dňoch ostro ohradil aj voči klamstvám a zavádzaniu verejnosti, ktoré sú prezentované opozičnými politikmi po zasadnutí výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).
Opozičná SaS opakovane kritizuje Akčný plán k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027. Zahŕňa podľa nej projekty, ktoré reálne problémy marginalizovaných komunít neriešia. Ako informoval na utorkovej tlačovej konferencii Ledecký, vláda plánuje minúť viac ako jednu miliardu eur bez toho, aby detailne vedela, ako budú peniaze použité.
