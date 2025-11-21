< sekcia Slovensko
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil ďalšie projekty
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Podporil investície do bývania, technickej infraštruktúry, pozemkových úprav a zlepšenia životného prostredia.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško poukázal na to, že schválené projekty predstavujú konkrétnu pomoc obciam aj obyvateľom rómskych komunít. „Prostredníctvom nich vznikne kapacita sociálneho nájomného bývania pre 1193 osôb, vybuduje sa alebo zrekonštruuje 8,15 kilometra (km) kanalizácie, odstráni sa odpad z plochy 3170 štvorcových metrov a len prostredníctvom nového zberného dvora sa zabezpečí zber 140 ton odpadu ročne,“ priblížil splnomocnenec efekt, ktorý majú priniesť podporené projekty. Je presvedčený, že investície do bývania, infraštruktúry a životného prostredia prinášajú dlhodobé výsledky a zlepšujú podmienky pre tisíce ľudí.
V rámci vysporiadania pozemkov pod obydliami v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) schválil ÚSVRK v 4. kole výzvy 24 žiadostí. Celková výška podpory predstavuje 2.166.249 eur.
V rámci rekonštrukcie a výstavby nájomných bytov podporil v prvom kole 13 projektov v celkovej hodnote 26.330.010 eur. Realizované projekty vytvoria alebo zrekonštruujú kapacitu bývania pre 1193 osôb, prevažne z MRK.
Úrad takisto schválil ďalšie tri žiadosti týkajúce sa výstavby a vodovodnej a kanalizačnej siete, v celkovej hodnote päť miliónov eur. Výsledkom bude vybudovanie alebo rekonštrukcia 8,15 km kanalizačnej siete, ktorá umožní pripojenie približne 1800 obyvateľov, prevažne z MRK.
Podporené projekty sa týkajú aj sanácie skládok v obciach Kojatice, Malčice, Nižná Slaná, Vyšný Mirošov a Boťany, ako aj výstavbu zberného dvora v Boťanoch. Hodnota projektov presahuje 938.000 eur. Umožnia odstrániť odpad z plochy 3170 štvorcových metrov a zabezpečí sa zber 140 ton odpadu ročne.
