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Úrad upozornil na zraniteľnosť softvéru NGINX, vyzval na aktualizáciu
Ak aktualizácia nie je možná, dočasne vypnite HTTP/2 alebo obmedzte prístup k nemu na dôveryhodné siete, doplnil úrad.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) na sociálnej sieti upozornil na kritickú zraniteľnosť s označením CVE-2026-123007, objavenú v softvéri NGINX s hodnotením CVSS 9,2. Zraniteľnosť v implementácii protokolu HTTP/2 môže umožniť vzdialenému útočníkovi vykonanie kódu alebo poškodenie a zneprístupnenie služby. Riziko sa má týkať všetkých verzií NGINX s povoleným HTTP/2.
„Bezodkladne aktualizujte NGINX na opravené verzie,“ vyzval NBÚ. Typ Open Source aktualizujte na verziu 1.31.9 alebo 1.30.7, NGINX Plus na 37.3.0.1 alebo 37.0.8.1. „Po aktualizácii vykonajte úplný reštart procesu nginx (samotný reload nestačí). Preverte všetky nasadené systémy vrátane kontajnerov. Ak aktualizácia nie je možná, dočasne vypnite HTTP/2 alebo obmedzte prístup k nemu na dôveryhodné siete,“ doplnil úrad.
Prioritou podľa neho majú byť dostupné NGINX servery s povolením HTTP/2. Ich kontrolu a zabezpečenie netreba odkladať.
„Bezodkladne aktualizujte NGINX na opravené verzie,“ vyzval NBÚ. Typ Open Source aktualizujte na verziu 1.31.9 alebo 1.30.7, NGINX Plus na 37.3.0.1 alebo 37.0.8.1. „Po aktualizácii vykonajte úplný reštart procesu nginx (samotný reload nestačí). Preverte všetky nasadené systémy vrátane kontajnerov. Ak aktualizácia nie je možná, dočasne vypnite HTTP/2 alebo obmedzte prístup k nemu na dôveryhodné siete,“ doplnil úrad.
Prioritou podľa neho majú byť dostupné NGINX servery s povolením HTTP/2. Ich kontrolu a zabezpečenie netreba odkladať.