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Úrad upozorňuje na nevyhovujúcu bravčovú paštétu s mandľami z ČR
Dôvodom je baktéria Clostridium botulinum.
Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok, tentoraz na bravčovú paštétu s mandľami z ČR. Dôvodom je baktéria Clostridium botulinum. Informačné oznámenie dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF Českej republiky. Ide o paštétu s názvom „*** HOTEL Litovel … srdce Luhačovic“, 130 g, výrobca: Ing. Žaneta Matulová, Dr. Veselého 1008, 763 26 Luhačovice, Česká republika, s dátumom minimálnej trvanlivosti 14. septembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).
Clostridium botulinum je baktéria produkujúca botulotoxín, ktorý je príčinou klinického ochorenia - botulizmu. Ochorenie vzniká najčastejšie po konzumácii potravín, ktoré obsahujú vytvorený jed. Otrava z potravín sa prejaví zvyčajne jeden až tri dni po zjedení kontaminovanej potraviny. Prvotné príznaky sú slabosť, zahmlené videnie s rozšírenými zreničkami, sucho v ústach, zápcha a bolesť brucha. Zvýšená telesná teplota sa nevyskytuje. Obojstranná slabosť periférnych svalov sa vyvíja s postupom ochorenia. V závažnejších prípadoch môže ochorenie spôsobiť aj smrť.
Keďže uvedený výrobok si mohli v hoteli zakúpiť aj občania SR, hygienici odporúčajú spotrebiteľom, aby tento výrobok nekonzumovali a výrobok zlikvidovali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).
Clostridium botulinum je baktéria produkujúca botulotoxín, ktorý je príčinou klinického ochorenia - botulizmu. Ochorenie vzniká najčastejšie po konzumácii potravín, ktoré obsahujú vytvorený jed. Otrava z potravín sa prejaví zvyčajne jeden až tri dni po zjedení kontaminovanej potraviny. Prvotné príznaky sú slabosť, zahmlené videnie s rozšírenými zreničkami, sucho v ústach, zápcha a bolesť brucha. Zvýšená telesná teplota sa nevyskytuje. Obojstranná slabosť periférnych svalov sa vyvíja s postupom ochorenia. V závažnejších prípadoch môže ochorenie spôsobiť aj smrť.
Keďže uvedený výrobok si mohli v hoteli zakúpiť aj občania SR, hygienici odporúčajú spotrebiteľom, aby tento výrobok nekonzumovali a výrobok zlikvidovali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.