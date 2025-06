Úrad: V minulom roku stáli za kyberútokmi najmä ruské a čínske skupiny

Bratislava 14. júna (TASR) - V minulom roku stáli za kybernetickými útokmi najmä ruské a čínske hekerské skupiny. Využívali na to metódy sociálneho inžinierstva a šírenie malvéru. Vyplýva to zo Správy o kybernetickej bezpečnosti v SR za rok 2024 Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).



„Na Slovensku sme zaznamenali pokusy o kompromitáciu štátnych inštitúcií prevažne zo strany ruských a čínskych APT skupín. Väčšina z identifikovaných aktivít nebola cielená výhradne na slovenské štátne inštitúcie, avšak Slovensko bolo hromadným cieľom ako súčasť kampaní smerovaných špeciálne na krajiny Európskej únie,“ uviedol NBÚ v správe.



NBÚ pre TASR vysvetlil, že APT skupiny, ktoré majú na svedomí časť hekerských útokov, sú často štátom podporované zoskupenia hekerov či kybernetických útočníkov. Vykonávajú dlhodobé, sofistikované a cielené útoky na konkrétne ciele. Termín podľa neho označuje vysoko organizovanú skupinu, ktorá „často koná s cieľom špionáže, sabotáže alebo krádeže citlivých informácií. APT skupiny sú považované za najnebezpečnejších útočníkov“.



V správe NBÚ spomenul aj hacktivistické skupiny. Podľa neho sú to hekerské tímy, ktoré útokmi presadzujú politické, spoločenské alebo ideologické ciele. Na svoje aktivity na rozdiel od APT skupín často verejne upozorňujú.



„Primárne ruské hacktivistické skupiny vykonávali prevažne z ideologických dôvodov DDoS útoky voči štátnym inštitúciám, mimovládnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, a to najmä v európskom priestore a v krajinách NATO. Dôvodom útokov bolo najmä to, že napadnuté krajiny finančne, vojensky alebo humanitárne podporovali Ukrajinu,“ uviedol úrad v správe.



Tieto skupiny vykonávali na Slovensku svoju aktivitu v minulom roku v nižšej miere ako v roku 2023. „K sérii útokov došlo po pokuse o atentát na predsedu vlády SR,“ priblížil NBÚ v dokumente. Ako dodal, po zvyšok roka boli útoky takýchto skupín skôr sporadické.



Slovensko podľa NBÚ zaznamenalo pri viacerých útokoch aj aktivitu kriminálnych hekerských skupín. Zamerané sú podľa neho na maximalizáciu zisku.