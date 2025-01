Úrad verejného zdravotníctva ďalej monitoruje výskyt mpox na Slovensku

Bratislava 15. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR naďalej monitoruje situáciu týkajúcu sa výskytu ochorenia mpox, pôvodne tzv. opičích kiahní na Slovensku. V tomto roku zatiaľ potvrdil jeden prípad ochorenia. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie úradu.



ÚVZ SR zaevidoval na Slovensku do utorka (14. 1.) celkovo 19 prípadov mpox. V roku 2022 bolo hlásených 14 prípadov, v 2023 žiaden, v 2024 štyri prípady a v roku 2025 zatiaľ potvrdili jeden prípad ochorenia. "Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené," ubezpečil úrad.



Mpox je vírus, ktorý sa prenáša najmä priamym fyzickým kontaktom. "K prenosu z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (tvárou v tvár), alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou a podobne," spresnili odborníci.



Medzi príznaky ochorenia patria horúčka alebo zimnica, opuch lymfatických uzlín, silná bolesť hlavy, bolesti svalov či chrbta, únava alebo vyčerpanie. Ochorenie sa prejavuje aj vyrážkami, ktoré sa podľa odborníkov objavia zvyčajne jeden až tri dni od výskytu niektorého z príznakov. "Pľuzgieriky sa môžu objaviť aj na dlaniach, chodidlách, vnútri úst, pri análnom otvore alebo genitáliách. Môže ísť aj o ojedinelý pľuzgierik," ozrejmil úrad. Dodal, že infekcia sa môže ďalej prenášať až do zahojenia poslednej chrasty.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v auguste 2024 vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia mpox v afrických štátoch. Od roku 2022 k 5. januáru 2025 bolo WHO hlásených celkovo 17.104 laboratórne potvrdených prípadov. "Za posledný mesiac v Európe podľa informácií Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) evidujeme jednotky prípadov vo Francúzsku, v Belgicku a Nemecku," dodal ÚVZ.