Úrad verejného zdravotníctva: O zotavovacích podujatiach rokujeme
Opozičné KDH žiada zmeny pri zotavovacích podujatiach. Kritizuje súčasné pravidlá, viaceré považuje za absurdné.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je prekvapený utorkovou tlačovou konferenciou opozičného KDH k problematike pravidiel zotavovacích podujatí. Mrzí ho, že sa odborná téma stáva predmetom politického marketingu. ÚVZ zároveň podotkol, že odborná diskusia o problematike neviazne a rokovania pokračujú. TASR o tom informoval odbor komunikácie úradu.
„Úrad verejného zdravotníctva SR mal v roku 2025 a 2026 viacero odborných rokovaní so zástupcami mládežníckych organizácií pri príprave zotavovacích podujatí pre deti a mládež. (...) V tejto súvislosti je naplánované ďalšie odborné pracovné stretnutie. Zo strany mládežníckych organizácií sme počas spoločných rokovaní nezaznamenali signály, ktoré by nasvedčovali tomu, že by spoločná odborná diskusia viazla alebo že by existoval neriešiteľný problém, ktorý by si vyžadoval predčasné závery pre verejnosť,“ vysvetlila hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
Úrad považuje za štandardné, že odborné a technické otázky sa riešia za rokovacím stolom. Nateraz podľa neho nie je potrebné šíriť negatívne a emotívne ladené vyjadrenia, ktoré môžu ovplyvňovať rodičov, pretože rokovania stále prebiehajú.
Zároveň zdôraznil, že jeho cieľom nie je komplikovať činnosť organizátorov, ale nastaviť podmienky tak, aby boli zotavovacie podujatia bezpečné. „Úlohou Úradu verejného zdravotníctva SR naďalej zostáva zabezpečiť ochranu zdravia detí a mladých ľudí a nie je fér zľahčovať postavenie zdravotníka, ktorý má v táboroch dôležitú úlohu,“ dodala Červeňová.
Opozičné KDH žiada zmeny pri zotavovacích podujatiach. Kritizuje súčasné pravidlá, viaceré považuje za absurdné. Poukazuje na to, že v Národnej rade SR má k tejto problematike legislatívny návrh, ktorý má situáciu natrvalo riešiť. Upozorňuje, že ho predložilo ešte v auguste minulého roka, no dosiaľ ho v parlamente nepreberali.
