Úrad verejného zdravotníctva predpokladal vyšší počet nových prípadov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vyšší počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za štvrtok (3. 9.) Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR predpokladal, pretože v ostatných dňoch sa realizoval početnejší odber vzoriek u kontaktov potvrdených prípadov z monitorovaných ohnísk nákazy. Testovali sa aj osoby prichádzajúce z rizikových krajín, suspektné osoby a ďalšie osoby indikované na testovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



V rámci Bratislavského kraja sú nové prípady teritoriálne rozptýlené po celom kraji. "Medzi pozitívnymi osobami sú importy zo zahraničia, dohľadané a aktívne testované kontakty už pozitívnych osôb a sporadické prípady bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už šetrenými pozitívnymi osobami v Bratislavskom kraji," uviedla Račková.



Potvrdené prípady v pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre sú aktívne dohľadané kontakty už známych prípadov ochorenia COVID-19, ktoré súvisia s pozitívnymi osobami z dvoch základných škôl, kde sa odložil začiatok školského roka. "Tieto osoby boli už pred testovaním na ochorenie COVID-19 v domácej izolácii," priblížila Račková. Za štvrtok tiež podľa nej pribudli štyri prípady tzv. profesionálnych nákaz v súvislosti s prípadmi potvrdenými v predchádzajúcich dňoch.



Prípady v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú identifikované v rámci jedného ohniska nákazy, ktoré majú epidemiológovia podchytené, ide podľa hovorkyne o športovú udalosť. Osoby boli od návratu v izolácii a neprišli do kontaktu s ďalšími ľuďmi. S tou istou športovou udalosťou súvisia aj dva nové prípady v územnej pôsobnosti RÚVZ Žilina. V ostatných prípadoch v rámci žilinského regiónu ide o kontakty potvrdených prípadov z iných ohnísk nákazy.



V pôsobnosti RÚVZ v Michalovciach ide zväčša o potvrdené prípady v obci Staré, ktorá je podľa Račkovej známym ohniskom nákazy. "Ďalší prípad je dohľadaným kontaktom z iného ohniska nákazy," dodala Račková.



V dvoch prípadoch v košickom regióne ide o importy zo zahraničia, v ostatných prípadoch sa v Košiciach len odobrali klinické vzorky na laboratórne vyšetrenie ochorenia COVID-19.



Na Slovensku vo štvrtok pribudlo 137 nakazených novým koronavírusom, ich doterajší celkový počet stúpol na 4300. Pozitívne vzorky odhalili z 4772 testov, ktoré sa vo štvrtok urobili. Z ochorenia sa vyliečilo 76 pacientov, nepribudli žiadne úmrtia.



Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (42), Nitra (11), Michalovce (9), Košice (6), Senec (6), Žilina (5), Spišská Nová Ves (5), Liptovský Mikuláš (4), Stará Ľubovňa (4), Prešov (4), Trenčín (4), Tvrdošín (4), Brezno (3), Dunajská Streda (3). Po dvoch pozitívnych prípadoch zaznamenali okresy Banská Bystrica, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Trnava. Jeden nový prípad hlásia okresy Čadca, Dolný Kubín, Galanta, Ilava, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Malacky, Martin, Nové Zámky, Piešťany, Považská Bystrica, Rožňava, Ružomberok, Skalica, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce. Je medzi nimi 67 žien a 70 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 91 rokov.