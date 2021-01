ÚVZ SR odmieta porušenie zákona, na ktoré poukázal M. Žilinka

Bratislava 29. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odmieta akékoľvek porušenie zákona v súvislosti s vyhláškami, na ktoré poukázal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa vyjadrenia úradu k protestom Generálnej prokuratúry (GP) SR ide o právny názor prokuratúry a nie o konečné rozhodnutie. V piatok o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



"Slovenská republika čelí situácii, v ktorej sa nedajú prijímať bezbolestné riešenia. ÚVZ SR pristupuje k ochrane zdravia mimoriadne zodpovedne. Vždy sa pritom snažíme minimalizovať negatívne dosahy našich opatrení," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.



ÚVZ SR tvrdí, že podstata podaní GP SR je založená na analýze paragrafu zákona, ktorý nie je a ani nikdy nebol využívaný pri tvorbe vyhlášok. "GP SR zároveň prehliadla príslušné paragrafy, ktoré sa pri tvorbe vyhlášok využívajú," reagoval úrad, pričom sa zamýšľa nad tým, prečo GP SR napáda svojím výkladom len niektoré ustanovenia vyhlášok a iné necháva bez povšimnutia.



Rovnako poukázal na to, že generálna prokuratúra v minulosti problém nevidela a vyhlášky považovala za "prioritne nevyhnutné a opodstatnené". "Pripomíname, že výnimky sú v našich opatreniach od marca 2020 na základe záverov ústredného krízového štábu," uviedol úrad v reakcii. Tvrdí, že ak by postupovali podľa výkladu GP SR, viedlo by to "k absolútnej paralýze ochrany verejného zdravia na Slovensku s významnými stratami na ľudských životoch a materiálnych hodnotách".



ÚVZ SR ďalej reagoval, že ak by napadnuté ustanovenia neexistovali, mohol nastať kolaps zdravotníctva pre nedostatok personálu. Dôsledkom by tiež mohla byť paralýza kritickej infraštruktúry, čiže napríklad ohrozenie prevádzky jadrových zariadení, ochromenie dopravy či výpadky zásobovania energiami.



Podľa ÚVZ SR by hrozilo znefunkčnenie strategických hospodárskych podnikov a ohrozená by bola prevádzka životne dôležitých medicínskych prístrojov, pretože ich neodkladnú údržbu často vykonávajú experti zo zahraničia.



Taktiež by hrozilo ochromenie najvyšších štátnych orgánov a fungovania štátu za kritickej pandemickej situácie. Podľa tvrdení ÚVZ SR by takisto prišlo k paralýze medzinárodnej prepravy osôb a tovarov. Problémom by bolo i to, že slovenskí občania by nemali možnosť podstúpiť urgentný lekársky zákrok v zahraničí, prípadne by sa k nim načas nedostal lekár zo zahraničia. Niektoré osoby by podľa úradu nemali možnosť zaobstarať si ani potraviny, čo by sa dotklo najmä osamelých ľudí a seniorov, ale aj ľudí v preventívnej karanténe.



Generálny prokurátor vo štvrtok (28. 1.) informoval o tom, že ÚVZ porušil dvomi vyhláškami zákon. Vyhláška hlavného hygienika SR z 27. decembra 2020 umožnila koncom roka poslancom Národnej rady SR rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo boli po kontakte s pozitívnou osobou v preventívnej karanténe.



Porušenie vidí aj vo vyhláške z 10. januára 2021, ktorá sa týka nariadenia karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie SR. Úrad podľa Žilinku nemal oprávnenie upraviť výnimky z izolácie a karantény a výnimky pre osoby v osobitnom režime. "ÚVZ v ustanovení výnimiek prekročil rozsah svojej pôsobnosti a povolil ich nad rámec zákona," skonštatoval.