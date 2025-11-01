< sekcia Slovensko
Úrad víta záujem o používanie dvojjazyčných informačných tabúľ
Splnomocnenec zdôraznil, že dvojjazyčné dopravné značenia predstavujú jeden z najvýznamnejších prejavov tzv. vizuálnej dvojjazyčnosti.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (ÚSVNM) víta, že v praxi sa objavujú konkrétne iniciatívy smerujúce k rozširovaniu používania dvojjazyčného dopravného značenia. „Takéto podnety svedčia o prirodzenom záujme miestnych a regionálnych komunít o posilnenie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti,“ zdôraznil splnomocnenec Ákos Horony.
Reaguje tak na rozšírenie dvojjazyčných informačných tabúľ v Nitrianskom kraji, kde malo v priebehu októbra pribudnúť vyše 25 takýchto tabúľ v obciach okresov Nové Zámky, Levice i Komárno, rovnako odpovedá i na množiace sa otázky k téme. V reakcii zverejnil na stránke ÚSVNM základné informácie, ktoré riešia uvedenú problematiku.
Pripomína v nich, že používanie dvojjazyčných dopravných informatívnych tabúľ má zákonný základ, ktorý umožňuje v obciach, kde príslušníci určitej národnostnej menšiny tvoria aspoň 15 percent obyvateľstva, používať na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom informačné dopravné značky s názvami cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny.
„Z dikcie zákona takisto vyplýva, že zákonná možnosť používať dvojjazyčné dopravné značenie je predovšetkým určená pre situácie, keď o takéto riešenie požiadajú miestni obyvatelia, prípadne obec alebo samosprávny kraj, na území ktorých má byť značenie osadené,“ zdôraznil Horony. „ÚSVNM je v takýchto prípadoch pripravený poskytnúť metodickú pomoc a súčinnosť zainteresovaným stranám pri implementácii,“ dodal.
Splnomocnenec zdôraznil, že dvojjazyčné dopravné značenia predstavujú jeden z najvýznamnejších prejavov tzv. vizuálnej dvojjazyčnosti, ktorá je podľa medzinárodných právnych štandardov dôležitým prvkom podpory menšinových jazykov vo verejnom priestore. „Osobitný význam z tohto pohľadu majú geografické názvy v jazykoch národnostných menšín, ktoré sú úzko späté s históriou a identitou príslušných menšín. Ich zachovanie a používanie predstavuje súčasť ochrany kultúrnej rozmanitosti, ktorú zaručuje aj ústava,“ dodal Horony.
Jeho úrad zároveň zdôraznil, že používanie dvojjazyčných dopravných značení žiadnym spôsobom nezhoršuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Dostupné údaje Eurostatu z európskych regiónov, kde sa viacjazyčné dopravné značenie uplatňuje plošne alebo vo väčšom rozsahu (napr. v Írsku, Walese, Južnom Tirolsku, Katalánsku, Baskicku či v niektorých švajčiarskych kantónoch), naopak dokazujú, že v mnohých z týchto regiónov dlhodobo vykazujú priaznivejšie ukazovatele nehodovosti na cestách než iné porovnateľné oblasti,“ dodal ÚSVNM.
Úrad taktiež pripomenul, že prvé dvojjazyčné dopravné tabule pri cestách II. a III. triedy boli osadené v Trnavskom samosprávnom kraji už koncom roka 2023, pričom v súčasnosti sú tieto značky v dunajskostredskom aj galantskom okrese už celkom bežné. ÚSVNM pripomína, že tak ako v Trnavskom a Nitrianskom kraji prevzali iniciatívu regionálne samosprávy, bude napríklad i v prípade východoslovenských regiónov, kde žije početná rusínska menšina, nevyhnutná aktívna účasť a podpora zo strany miestnych volených zástupcov občanov. „V prípade ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest (SSC), realizácia zatiaľ naráža na administratívne a legislatívne prekážky. V tejto súvislosti splnomocnenec absolvoval viaceré rokovania s príslušnými orgánmi,“ dodal ÚSVNM.
Reaguje tak na rozšírenie dvojjazyčných informačných tabúľ v Nitrianskom kraji, kde malo v priebehu októbra pribudnúť vyše 25 takýchto tabúľ v obciach okresov Nové Zámky, Levice i Komárno, rovnako odpovedá i na množiace sa otázky k téme. V reakcii zverejnil na stránke ÚSVNM základné informácie, ktoré riešia uvedenú problematiku.
Pripomína v nich, že používanie dvojjazyčných dopravných informatívnych tabúľ má zákonný základ, ktorý umožňuje v obciach, kde príslušníci určitej národnostnej menšiny tvoria aspoň 15 percent obyvateľstva, používať na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom informačné dopravné značky s názvami cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny.
„Z dikcie zákona takisto vyplýva, že zákonná možnosť používať dvojjazyčné dopravné značenie je predovšetkým určená pre situácie, keď o takéto riešenie požiadajú miestni obyvatelia, prípadne obec alebo samosprávny kraj, na území ktorých má byť značenie osadené,“ zdôraznil Horony. „ÚSVNM je v takýchto prípadoch pripravený poskytnúť metodickú pomoc a súčinnosť zainteresovaným stranám pri implementácii,“ dodal.
Splnomocnenec zdôraznil, že dvojjazyčné dopravné značenia predstavujú jeden z najvýznamnejších prejavov tzv. vizuálnej dvojjazyčnosti, ktorá je podľa medzinárodných právnych štandardov dôležitým prvkom podpory menšinových jazykov vo verejnom priestore. „Osobitný význam z tohto pohľadu majú geografické názvy v jazykoch národnostných menšín, ktoré sú úzko späté s históriou a identitou príslušných menšín. Ich zachovanie a používanie predstavuje súčasť ochrany kultúrnej rozmanitosti, ktorú zaručuje aj ústava,“ dodal Horony.
Jeho úrad zároveň zdôraznil, že používanie dvojjazyčných dopravných značení žiadnym spôsobom nezhoršuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Dostupné údaje Eurostatu z európskych regiónov, kde sa viacjazyčné dopravné značenie uplatňuje plošne alebo vo väčšom rozsahu (napr. v Írsku, Walese, Južnom Tirolsku, Katalánsku, Baskicku či v niektorých švajčiarskych kantónoch), naopak dokazujú, že v mnohých z týchto regiónov dlhodobo vykazujú priaznivejšie ukazovatele nehodovosti na cestách než iné porovnateľné oblasti,“ dodal ÚSVNM.
Úrad taktiež pripomenul, že prvé dvojjazyčné dopravné tabule pri cestách II. a III. triedy boli osadené v Trnavskom samosprávnom kraji už koncom roka 2023, pričom v súčasnosti sú tieto značky v dunajskostredskom aj galantskom okrese už celkom bežné. ÚSVNM pripomína, že tak ako v Trnavskom a Nitrianskom kraji prevzali iniciatívu regionálne samosprávy, bude napríklad i v prípade východoslovenských regiónov, kde žije početná rusínska menšina, nevyhnutná aktívna účasť a podpora zo strany miestnych volených zástupcov občanov. „V prípade ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest (SSC), realizácia zatiaľ naráža na administratívne a legislatívne prekážky. V tejto súvislosti splnomocnenec absolvoval viaceré rokovania s príslušnými orgánmi,“ dodal ÚSVNM.