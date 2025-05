Úrad vlády: Bezpečnostná situácia na Slovensku bola vlani stabilná

Bratislava 24. mája (TASR) - Bezpečnostná situácia na Slovensku bola v minulom roku stabilná. Ovplyvňovali ju útoky, vojna na Ukrajine aj migrácia. Vyplýva to zo Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády (ÚV) SR.



„Z hľadiska hodnotenia vnútorného bezpečnostného prostredia SR v roku 2024 bol najzávažnejšou udalosťou atentát na predsedu vlády po skončení výjazdového rokovania vlády Slovenskej republiky 15. mája 2024 pred domom kultúry v Handlovej. Na účel koncepčného riešenia bezpečnostnej situácie bola v tejto súvislosti zriadená pracovná skupina pod vedením vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky. Reakciou na túto udalosť bol návrh nového zákona, tzv. lex atentát. Tento návrh priniesol zmeny vo viacerých zákonoch s cieľom zaistiť väčšiu bezpečnosť pre verejne exponované osoby,“ uvádza sa v správe.



Vonkajšie bezpečnostné prostredie naďalej ovplyvňovala vojna na Ukrajine. Pravdepodobnosť jej rozšírenia na územie Slovenskej republiky však bola podľa materiálu minimálna. Nedá sa ale vylúčiť náhodné zablúdenie strely na územie SR.



Úrad vlády v správe spomína aj zníženie miery nelegálnej migrácie, ktorá zasahuje Slovenskú republiku. Pripisuje to utlmeniu migrácie cez balkánsku trasu a cez srbsko-maďarské hranice.



Národné centrum kybernetickej bezpečnosti zároveň podľa materiálu zaznamenalo „nárast aktivít viacerých štátom sponzorovaných skupín“. Opätovne narástol počet útokov a rôznych podvodných kampaní využívajúcich princípy sociálneho inžinierstva.



„Z celoslovenského pohľadu pretrvávajú významné rozdiely úrovne kybernetickej bezpečnosti medzi jednotlivými sektormi. Medzi hlavné príčiny patrí investičný schodok, nedostatok kvalifikovaného personálu, ale aj nedostatočné implementovania opatrení z vyhlášok Národného bezpečnostného úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Medzi ďalšie faktory je možné zaradiť prípady laxného prístupu technických pracovníkov, zastaranej infraštruktúry a nedostatočného manažmentu bezpečnostných aktualizácií systémov,“ uviedol úrad vlády v materiáli.