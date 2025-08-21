< sekcia Slovensko
Úrad vlády: Demokraciu aj slobodu slova musíme chrániť
Úrad vlády zároveň pripomenul, že počas invázie vstúpilo na územie Československa vyše pol milióna vojakov, tisíce tankov a lietadiel.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Demokracia, ochrana ľudských práv a slobôd aj sloboda slova a prejavu patria medzi hodnoty, ktoré si musíme chrániť. Apeloval na to Úrad vlády (ÚV) SR pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
„Udalosti augusta 1968 sa stali jedným z najvýznamnejších medzníkov našich moderných dejín. Okupácia znamenala potlačenie nádejí na slobodnejšiu spoločnosť a priniesla viac ako dve desaťročia prítomnosti cudzích vojsk na našom území,“ uviedol na sociálnej sieti.
Úrad vlády zároveň pripomenul, že počas invázie vstúpilo na územie Československa vyše pol milióna vojakov, tisíce tankov a lietadiel. Poukázal na obete i zranených. „Nasledovalo obdobie takzvanej normalizácie, ktoré prinieslo návrat k prísnej kontrole spoločnosti, obnovenie cenzúry a emigráciu desaťtisícov ľudí. Okupácia Československa mala vážne dôsledky nielen na vnútropolitický vývoj, ale aj na medzinárodné postavenie krajiny, ktoré bolo poznačené stratou dôvery a suverenity,“ dodal.
Invázia armád piatich štátov Varšavskej zmluvy ukončila reformný a demokratizačný proces v Československu. Počas vojenskej intervencie vedenej Sovietskym zväzom zomrelo najmenej 108 občanov, stovky ľudí utrpeli zranenia. Následná vyše dvadsaťročná okupácia a normalizácia priniesli do života spoločnosti prenasledovanie a pre mnohých ľudí, ktorí sa s tzv. bratskou pomocou otvorene nestotožňovali, aj stratu zamestnania či sociálneho postavenia. Udalosť sa v SR od roku 2021 pripomína ako pamätný deň.
„Udalosti augusta 1968 sa stali jedným z najvýznamnejších medzníkov našich moderných dejín. Okupácia znamenala potlačenie nádejí na slobodnejšiu spoločnosť a priniesla viac ako dve desaťročia prítomnosti cudzích vojsk na našom území,“ uviedol na sociálnej sieti.
Úrad vlády zároveň pripomenul, že počas invázie vstúpilo na územie Československa vyše pol milióna vojakov, tisíce tankov a lietadiel. Poukázal na obete i zranených. „Nasledovalo obdobie takzvanej normalizácie, ktoré prinieslo návrat k prísnej kontrole spoločnosti, obnovenie cenzúry a emigráciu desaťtisícov ľudí. Okupácia Československa mala vážne dôsledky nielen na vnútropolitický vývoj, ale aj na medzinárodné postavenie krajiny, ktoré bolo poznačené stratou dôvery a suverenity,“ dodal.
Invázia armád piatich štátov Varšavskej zmluvy ukončila reformný a demokratizačný proces v Československu. Počas vojenskej intervencie vedenej Sovietskym zväzom zomrelo najmenej 108 občanov, stovky ľudí utrpeli zranenia. Následná vyše dvadsaťročná okupácia a normalizácia priniesli do života spoločnosti prenasledovanie a pre mnohých ľudí, ktorí sa s tzv. bratskou pomocou otvorene nestotožňovali, aj stratu zamestnania či sociálneho postavenia. Udalosť sa v SR od roku 2021 pripomína ako pamätný deň.