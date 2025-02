Úrad vlády eviduje 171 podnetov k novele ústavy z dielne premiéra

Bratislava 16. februára (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR momentálne eviduje 171 návrhov, podnetov, pripomienok a ďalších správ zaslaných k návrhu zmeny Ústavy SR z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor ÚV. Občanov vyzval na zasielanie podnetov Fico, posielať ich môžu na e-mail zmena.ustavy@vlada.gov.sk. Väčšina z doručených podnetov podľa úradu vlády vyjadruje podporu návrhu. Návrh novelizácie ústavy je momentálne v pripomienkovom konaní, ktoré sa končí v pondelok (17. 2.).



"Veľká časť z nich obsahuje vyjadrenie podpory predloženému návrhu ústavného zákona. Ďalšia pomerne početná časť podnetov obsahuje návrhy na ďalšie zmeny Ústavy SR nad rámec pôvodného návrhu ústavného zákona. Dostali sme aj viacero e-mailov, ktoré obsahujú konštruktívne pripomienky k návrhu ústavného zákona, ktoré budú následne vyhodnocované," uviedol pre TASR úrad vlády. Podnety je podľa ÚV vhodné poslať čím skôr, aby ich bolo možné vyhodnotiť a prípadne zohľadniť.



Podľa návrhu premiéra by sa malo v ústave zakotviť, že Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy a pohlavie by bolo možné zmeniť iba zo závažných dôvodov. Deti by podľa novej úpravy ústavy mohli adoptovať len manželia, prípadne jeden z manželov rodiča dieťaťa, alebo pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Dieťa by mohla výnimočne osvojiť aj osamelá osoba. Rodičia by podľa návrhu mali v ústave zakotvené právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Návrh hovorí aj o tom, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Štátne orgány by mohli konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v súlade s jej princípmi a hodnotami.



Fico chce tiež dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Prednosť právne záväzných aktov Európskej únie, ako aj medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR by po novom neplatila, ak by tieto právne záväzné akty boli v rozpore so slovenskou ústavou. Ústava by tiež po novom zaručovala rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Premiér navrhuje účinnosť zmeny ústavy od 1. júla.