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Úrad vlády: Peter Jaroš sa svojou tvorbou zapísal do dejín literatúry

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Na archívnej snímke spisovateľ Peter Jaroš. Foto: archív autora

Vo veku 86 rokov zomrel spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš.

Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Zosnulý spisovateľ a scenárista Peter Jaroš sa svojou tvorbou nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej literatúry a kinematografie. Jeho dielo zostane súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Na sociálnej sieti tak na úmrtie autora reagoval Úrad vlády (ÚV) SR.

„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významného slovenského spisovateľa a scenáristu Petra Jaroša, autora nezabudnuteľnej Tisícročnej včely či legendárneho Pacha, hybského zbojníka. Svojou tvorbou sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej literatúry a kinematografie. Jeho dielo zostane súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Česť jeho pamiatke,“ uviedol úrad.

Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.
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