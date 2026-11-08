< sekcia Slovensko
Úrad vlády: Peter Jaroš sa svojou tvorbou zapísal do dejín literatúry
Vo veku 86 rokov zomrel spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. novembra (TASR) - Zosnulý spisovateľ a scenárista Peter Jaroš sa svojou tvorbou nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej literatúry a kinematografie. Jeho dielo zostane súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Na sociálnej sieti tak na úmrtie autora reagoval Úrad vlády (ÚV) SR.
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významného slovenského spisovateľa a scenáristu Petra Jaroša, autora nezabudnuteľnej Tisícročnej včely či legendárneho Pacha, hybského zbojníka. Svojou tvorbou sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej literatúry a kinematografie. Jeho dielo zostane súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Česť jeho pamiatke,“ uviedol úrad.
Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významného slovenského spisovateľa a scenáristu Petra Jaroša, autora nezabudnuteľnej Tisícročnej včely či legendárneho Pacha, hybského zbojníka. Svojou tvorbou sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej literatúry a kinematografie. Jeho dielo zostane súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Česť jeho pamiatke,“ uviedol úrad.
Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.