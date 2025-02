Úrad vlády podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárnosti

Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Oznámenie sa týka konania bývalého vedúceho ÚV SR a poslanca Národnej rady SR Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a potenciálne ďalších osôb, ktoré mohli konať v rozpore so zákonom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.



"Predmetom podozrenia je uzatvorenie nevýhodnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. decembra 2020, ktorej celková hodnota po dodatkoch dosiahla 13,7 milióna eur," priblížil ÚV. Poukazuje na to, že zmluva bola uzatvorená napriek existencii ekonomicky výhodnejších alternatív a bez odborného zdôvodnenia, čím mohla vzniknúť štátu škoda veľkého rozsahu.



Podľa slov ÚV SR trestné oznámenie súčasne identifikuje pasivitu pri správe budovy ÚV SR Karáčoniho paláca, ktorý od roku 2020 chátra bez rekonštrukcie či iného využitia, hoci jeho obnova by bola výrazne lacnejšia ako prenájom priestorov.



ÚV SR podáva pod vedením jeho vedúceho Juraja Gedru trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom.



Úrad si zároveň uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške vyčíslenej z neúčelne vynaložených prostriedkov na nájom a navrhuje znalecké dokazovanie pre určenie škody spôsobenej zhoršením stavu Karáčoniho paláca.



"Naším cieľom je zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom štátu. Ak sa preukáže, že došlo k porušeniu zákona, budeme trvať na vyvodení dôsledkov," podotkol Gedra.